Indipendenza sammarinese risponde a Motus Liberi

Apprendiamo con soddisfazione che il movimento politico "MOTUS LIBERI" condivida la necessità di garantire un reddito alle famiglie e di mantenere integra la capacità produttiva del Paese per evitare che l’emergenza Sanitaria diventi emergenza economica e precipiti in emergenza sociale. Dispiace che motus confonda lo sciacallaggio politico con l’interesse della collettività. Unico fine perseguito dal nostro movimento. Il giudizio su chi dovrà o meno governare, saranno i cittadini a darlo in base all' operato di ciascuno. Apprendiamo invece con grande favore l'intenzione di accogliere nuovi investitori e di supportare quelli già presenti in Repubblica. Continueremo a dare il nostro contributo scevro da pregiudizi se, e quando il Segretario Righi presenterà o sosterrà progetti di sviluppo utili per il nostro Paese, troverà il nostro movimento sempre disponibile.

INDIPENDENZA SAMMARINESE