Indipendenza Sammarinese sul nuovo decreto

Abbiamo aspettato DUE settimane per vedere quali misure economiche avrebbe preso il nostro Governo. Oggi, Venerdì 17 aprile, dopo il duro lavoro dichiarato e dopo i ritardi a causa della tecnologia che dovrebbe rendere tutto più facile (tranne, a quanto pare, per il Governo), è stato partorito con estrema fatica e non poche difficoltà, un copiaticcio PEGGIORATIVO del precedente decreto, con validità fino al 4 maggio. MA FATE SUL SERIO? Il contributo di CASSA INTEGRAZIONE si ferma al 60%; la BUROCRAZIA per poter lavorare è ASSURDA, ogni minima azione lavorativa va registrata e segnalata; e dulcis in fundo aumentano le MULTE che arrivano a 1000 € per ogni minimo errore! Qualcuno può lavorare (con il terrore di sbagliare), ad altri non è concessa questa possibilità. Con che criterio avete scelto quali attività possono aprire e quali no? Vi siete resi conto che se lo STATO non supporta l'economia, il futuro sarà addirittura peggio dei danni procurati dal Covid !! State nascondendo la testa sotto la sabbia come gli struzzi per non vedere la realtà in attesa che il pericolo passi, ma questo pericolo non passa e il momento di agire è adesso! DOVETE aiutare le aziende, i lavoratori e le famiglie. Perché il Governo ha pensato di sospendere i mutui (la richiesta dovrà essere compilata minimo da un ingegnere nucleare per capire tutti i cavilli ed uscirne indenne) MA solo per la parte capitale e NON per gli interessi? Perché il Governo ha deciso di ignorare il grido di aiuto di 127 (CENTOVENTISETTE) imprenditori sammarinesi che vi chiedevano di fare di più? I prestiti erogabili alle aziende e solo se possono offrire le dovute garanzie, da rimborsare in 18 mesi sono una cosa tanto ridicola quanto malefica. Vogliamo i massimali di prestito raddoppiati, la garanzia dello Stato, così come viene assicurata alle Banche e la restituzione in 60 mesi!! La popolazione è disperata. Ben vengano le bandiere alla finestra, ma Indipendenza Sammarinese sente la necessità di colmare il prima possibile il SOLCO che sta determinando il crescente DISTACCO tra POLITICA e POPOLO.

Comunicato stampa

Indipendenza Sammarinese