Indipendenza Sammarinese: Un primo passo verso la sanità privata?.

Dichiara il Segretario alla Sanità Ciavatta: “Una delle misure su cui stiamo ragionando è quella di prevedere che coloro che non si sottoporanno al vaccino poi, nel caso in cui si contagiassero, debbano personalmente o attraverso una loro assicurazione coprire le spese ospedaliere".

Quindi chi non farà il vaccino potrebbe dover pagare le spese sanitarie se contagiato.

A cosa può portare un ragionamento del genere?

Quale potrebbe essere il prossimo passo?

I fumatori saranno costretti a pagarsi le cure se dovessero insorgere danni ai polmoni?

Chi beve alcolici dovrà pagarsi le cure in caso di danni epatici?

Chi guida sopra i limiti di velocità dovrà pagarsi le cure se risultasse coinvolto in un incidente stradale?

A noi di Indipendenza Sammarinese certi ragionamenti fanno davvero paura.

Noi crediamo in una società in cui ogni individuo sia libero di prendere le scelte ritenute più adeguate per il proprio corpo, senza essere sottoposto a ritorsioni o minacce.

La libertà è un diritto inviolabile.

Certo, lo Stato dovrebbe educare la cittadinanza e indurla a prendere decisioni corrette per se stessi e gli altri. Ma senza costrizioni che rischiano di sortire l'effetto opposto.

DIscorsi come quelli risultanti dalle dichiarazioni del Segretario Ciavatta sono pericolosi.

Sono discorsi che inducono la popolazione ad accettare la sanità privata.

Il rischio è che a breve chi paga la mutua inizi a pensare: “Perchè devo pagare se ho una salute di ferro e io dal medico non ci vado mai? Molto meglio un sistema dove la sanità la paga solo chi la usa”.

Vogliamo veramente portare San Marino verso un modello di sanità privata?

Sapete come funzionano le assicurazioni sanitarie?

Chi ha un maggiore numero di fattori di rischio, come l’essere un fumatore, o chi ha patologie pregresse, paga di più.

Indipendenza Sammarinese rifiuta categoricamente di vivere in una società del genere.

Comunicato stampa

Indipendenza Sammarinese





