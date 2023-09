Industrie Montanari Srl ricevuta in udienza dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti

Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, Alessandro Scarano e Adele Tonnini, nella giornata odierna, nel corso di un’Udienza pubblica, hanno ricevuto Industrie Montanari S.r.l., storica realtà del territorio sammarinese, celebrando il raggiungimento del trentennale del brand Emmedue, il più giovane e internazionale del gruppo. A presentare questo importante traguardo, Christian Montanari e Ylenia Montanari, rispettivamente Amministratore Delegato e Presidente, che dal 2009 guidano il Gruppo mantenendo fede e ampliando con passione il percorso iniziato nel 1979 dal padre Alfio. Oggi, infatti, Industrie Montanari S.r.l. comprende due divisioni ben avviate: Tecnomec, che il prossimo anno compirà 45 anni e che fornisce componenti meccanici ad aziende di grande prestigio, e appunto Emmedue, creata nel 1993 dalla fusione della passione di Alfio Montanari per la meccanica e per le nuove tecnologie, che è oggi un marchio riconosciuto a livello internazionale, in grado di offrire un’ampia gamma di macchinari per la lavorazione della pietra naturale e artificiale. Esporta in più di 70 paesi del mondo i propri macchinari, facendo conoscere, nel suo ambito, i pregi del fare industria nella nostra Repubblica, raccogliendo riconoscimenti e premi internazionali. Inoltre, per seguire al meglio il mercato americano, nel 2013 è stata inaugurata in Florida la sede US Emmedue Usa LLC. I punti di forza di Emmedue sono la progettazione e la realizzazione interna non solo dei macchinari, ma di gran parte dei componenti meccanici, la scelta accurata dei materiali, la capillare rete commerciale sempre alla ricerca di nuovi mercati e un efficiente servizio post-vendita. Così come si è ampliato il mercato, anche lo stabilimento a San Marino è cresciuto, trainato dagli investimenti in tecnologia e in capitale umano: da piccola officina si è trasformato in un’area produttiva di oltre 6.000mq in cui sono impiegati più di 35 collaboratori. Alcuni di essi vantano più di 20 anni di permanenza all’interno del Gruppo e rappresentano, insieme al valore dato dalle solide radici familiari dell’azienda, lo stretto legame che c’è con il proprio territorio. Valori che si aggiungono al forte spirito innovativo con cui da sempre l’azienda si rivolge alle più moderne realtà internazionali. Come simbolo di stima e riconoscenza verso gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, proprio i tecnici e gli operatori di Industrie Montanari hanno realizzato un originale omaggio, che rappresenta a sua volta la chiara fusione delle due anime dell’azienda. La famiglia Montanari e tutto lo staff sono onorati di poter celebrare questo primo traguardo con L.L.E.E., i Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini e gli Egregi Segretari di Stato Teodoro Lonfernini e Fabio Righi, confidando sempre nel loro consiglio e buon augurio, con l’impegno e la speranza di far crescere la percezione della positiva realtà industriale sammarinese.

