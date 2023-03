Infanzia Città, il consiglio di Plesso replica con ironia all'Aaslp: "Complimenti per gli interventi evidenti e le rassicurazioni"

Infanzia Città, il consiglio di Plesso replica con ironia all'Aaslp: "Complimenti per gli interventi evidenti e le rassicurazioni".

Grazie all’Azienda di Stato per questo chiarimento cosi esaustivo. Che sciocchi che siamo, non ci siamo accorti di tutta questa attenta e regolare manutenzione che ha reso il giardino della Scuola di Infanzia di Città un esempio di luogo deputato al benessere dei nostri figli. Un vero gioiello outdoor delle scuole sammarinesi. La Montessori (vedi Wikipedia, in caso) siamo sicuri avrebbe dato la sua benedizione. Come non aver pensato durante questi 6 mesi che la rete di plastica avrebbe potuto essere trasformata in mantelli da supereroe e che i tondini di ferro da cantiere avrebbero potuto essere utilizzati come spade per giocare ai tre moschettieri o bastoni per fare le majorettes, che dire poi del tratto di rete di delimitazione che sta crollando sopra al dondolo già pendente: una installazione “en plein air”. Sicuramente i marciapiedi e le panchine ammalorati sono perfetti a corredo di questo scenario. Anche le strutture di legno, ormai sculture di arte povera, non ci siamo resi conto che a breve, una volta che ci crescerà il muschio sopra saranno opere senza prezzo, oppure diventeranno grotte dove a Natale i bambini faranno il presepe. E poi a dirla tutta l’idea di mantenere questo mood di ‘archeologia urbana’ potrebbe tanto farlo assomigliare a un giardino di Pompei, il pannello in mosaico c’è già. Grazie davvero, anche a nome dei nostri figli, complimenti per gli interventi evidenti e sotto gli occhi di tutti e per averci rassicurato che è tutto nella norma. Ora sì che siamo soddisfatti.

PS: Le foto pubblicate la scorsa settimana sono del 23 Febbraio 2023 ossia dopo 161 giorni dall’inizio dell’anno scolastico, Forse il tempo per un intervento in questo fazzoletto di terra non è stato abbastanza? Sicuramente gli spazi verdi per i bambini sono troppi qua in Repubblica ed è troppo complicato tenerli tutti in ordine…



PPS: in una delle approfondite pulizie e manutenzioni non è che avete trovato un camion dei pompieri di mio nipote, smarrito nel 1998? Magari sotto forma di fossile dentro la casetta?

c.s. Il consiglio di Plesso dei genitori della Scuola d’Infanzia di Città

