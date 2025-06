Info Day dell’Università di San Marino: il 14 luglio un evento dedicato a ragazzi, genitori e interessati per scoprire otto corsi di laurea Appuntamento alle 10:30 e alle 14:30 in tre diverse sedi, prenotazioni su www.unirsm.sm

Quali tematiche e argomenti vengono affrontati nei corsi di laurea dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino? Come, e con quali prospettive di carriera? Sono alcune delle domande, queste, alle quali verrà fornita risposta durante l’Info Day dell’Ateneo sammarinese, in calendario lunedì 14 luglio nelle tre sedi in cui si sviluppano gli otto programmi formativi offerti, di cui cinque triennali e tre magistrali.

Ragazzi, genitori e interessati riceveranno, da parte di docenti e staff, informazioni utili per capire come iscriversi, quali sono le possibilità di tirocinio e quale percorso si possono attendere gli studenti. Sul piano didattico e dell’ambiente universitario, oltre a panoramiche sulle materie chiave e le professioni che possono essere svolte dopo la laurea, verranno offerti degli approfondimenti sulle specificità dell’Ateneo di San Marino, per scoprire cosa lo rende unico e perché.

Comunicazione e Digital Media, Costruzioni e Gestione del Territorio, Design, Ingegneria Civile e Ingegneria Gestionale i corsi di laurea triennali, ai quali si affiancano i percorsi magistrali in Design, Ingegneria Civile e Ingegneria Gestionale.

L’Info Day prevede due appuntamenti: il primo la mattina alle ore 10:30, il secondo nella fascia pomeridiana alle 14:30. Per la partecipazione, gratuita e senza impegno, è consigliata la prenotazione attraverso un modulo online disponibile sul sito www.unirsm.sm, al quale si accede dalla sezione “eventi” nel banner grigio nella parte alta della homepage.

In programma visite guidate in tutte le sedi coinvolte. Due si trovano a San Marino Città, con le attività di Design in contrada Omerelli 20 e Comunicazione e Digital Media in viale Onofri 87. Gli altri corsi si svolgono in via Consiglio dei Sessanta 99, a Dogana (torre B di SMHUB, terzo piano).

L’iniziativa, alla sua seconda edizione, rientra nella cornice di una più ampia attività di orientamento che nel 2025 ha già visto l’Università di San Marino impegnata nelle scuole superiori, durante gli Open Days del febbraio scorso e non solo.



