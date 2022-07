Informativa agli assicurati

La Compagnia Sammarinese di Assicurazioni S.p.a. – C.S.A. in l.c.a. informa tutti gli assicurati che verrà loro inviata, entro sessanta giorni dall’avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, comunicazione ai sensi dell’Art. 90 della Legge n. 165 del 17 novembre 2005 e ss.mm. (LISF), attestante le somme riconosciute a loro credito, nonché gli strumenti finanziari da restituire. Con l’occasione, si precisa che: - in favore dei titolari di polizze T.C.M. (temporanee caso morte “San Marino Vita” e “San Marino Vita Mutuo Protetto”) la Compagnia continuerà a garantire la copertura assicurativa fino al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di l.c.a. sul Bollettino Ufficiale, ovvero fino al 26 agosto p.v. e provvederà a restituire ai contraenti la parte di premio pagato e non goduto, dopo tale data; - per le polizze rivalutabili rientranti nel RAMO I (“San Marino Flex” e “San Marino Pensione”) sarà garantita la continuità della copertura assicurativa anche oltre il 26 agosto p.v. mediante operazione di sistema; - per le polizze di RAMO III afferenti ai contratti dedicati (“San Marino Private Insurance”, analogamente alle T.C.M., sarà garantita la copertura assicurativa fino al 26 agosto p.v., procedendo alla restituzione ai contraenti delle somme liquide e dei titoli eventualmente non liquidabili relativi ai singoli fondi dedicati.

Cs - Compagnia Sammarinese di Assicurazioni S.p.a. in l.c.a.

