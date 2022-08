Informazione: Lonfernini richiama all'etica professionale dopo la vicenda di Simone e Giada

I recenti drammatici eventi che hanno coinvolto Simone De Luigi e Giada Penserini, strappati all’amore di famigliari e amici nelle ore scorse, hanno profondamente scosso e addolorato la nostra intera comunità, me compreso. Per mezzo di queste poche righe desidero rappresentare la mia piena vicinanza e il mio sincero affetto alle famiglie di Simone e Giada, San Marino tutta si stringe attorno a voi in questo triste momento. Mi corre l’obbligo però auspicare, nella mia veste di Segretario di Stato per l’Informazione, che gli organi di stampa, tutti e sempre, agiscano dimostrando la più alta attenzione e il più severo rigore da chi ha il difficile compito di generare informazione. Li esorto, nel rispetto dell’etica cui sono chiamati e dei codici deontologici cui devono incondizionatamente attenersi per l’esercizio della professione, a verificare sempre la totale puntualità e sicurezza delle loro fonti e la reale fondatezza delle notizie prima di darne legittima diffusione. Se non si interpreta, o in futuro non si interpretasse ciò, le conseguenze potrebbero risultare, come in altri casi è avvenuto, gravi e inaccettabili per quanti vivono il coinvolgimento emotivo e diretto del fatto. Ci tengo a precisare che il mio non vuole essere un’esortazione nei confronti di qualcuno o qualcosa che rappresenta l’informazione ma un richiamo oggettivo alla sensibilità umana che so essere presente in tutti coloro che svolgono un compito estremamente difficile come quello di documentare un fatto di cronaca tragica.

Cs Teodoro Lonfernini Segretario di Stato per il Lavoro e l’Informazione