Informazioni operative su funzionalità uffici pubblici e chiarimenti per emergenza coronavirus

La Direzione Generale della Funzione Pubblica, congiuntamente alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni e i rapporti con le Giunte di Castello, informa che, in questo frangente connotato dall’emergenza coronavirus, stante anche quanto prescritto dal Decreto-Legge n.44 del 8 marzo 2020, la Pubblica Amministrazione sta cambiando le proprie modalità di apertura e gestione dell’utenza. Conseguentemente si segnala che ogni informazione relativa a cambiamenti che interverranno sugli orari di apertura dei singoli uffici della Pubblica Amministrazione o sull’accesso agli uffici, verranno condivise al link:

https://www.gov.sm/articoli/Informazioni-specifiche-su-particolari-uffici-o-servizi-PA.html

Ad oggi sono già attive specifiche disposizioni relative a Ufficio di Stato Civile, Tribunale Unico, Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali, ma nelle prossime ore l’utenza troverà qui informazioni anche per altre realtà.

Il link indicato è parte di una specifica sezione, dedicata all’emergenza coronavirus, creata sul nuovo sito istituzionale www.gov.sm , dove vengono via via caricati anche le ordinanze e le disposizioni di legge, i comunicati stampa, le indicazioni comportamentali e le circolari applicative. https://www.gov.sm/topics/Argomenti/Emergenza-CoronaVirus.html

Gli operatori economici e i cittadini che necessitano di ulteriori chiarimenti interpretativi in riferimento all’applicazione del Decreto-Legge n.44 del 8 marzo 2020 e ai provvedimenti normativi relativi all’emergenza sanitaria in corso, possono inviare il loro quesito via mail all’indirizzo info.coronavirus@pa.sm e riceveranno risposta.

Ricordiamo che i numeri di telefono dedicati all’emergenza Coronavirus sono:

NUMERO ISS PER INFORMAZIONI SANITARIE 0549 994001 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 18)

NUMERO CENTRALE OPERATIVA INTERFORZE per informazioni turisti e lavoratori frontalieri 0549 888888

NUMERO DIPARTIMENTO AFFARI ESTERI per l’assistenza ai sammarinesi nelle fasi di rientro dalle zone a rischio 0549 882337