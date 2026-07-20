Informazioni per la partecipazione alla Visita del Santo Padre a San Marino

Informazioni per la partecipazione alla Visita del Santo Padre a San Marino.

A quindici anni dall'ultima visita di un Pontefice a San Marino, la Repubblica si prepara ad accogliere, sabato 22 agosto, Sua Santità Papa Leone XIV, che salirà sul Titano per una testimonianza di Pace che parla al mondo. Il Santo Padre giungerà in Repubblica intorno alle ore 9.00, atterrando presso l'Aviosuperficie di Torraccia, ove sarà accolto dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Alice Mina e S.E. Vladimiro Selva e da una Delegazione al seguito. Da lì raggiungerà San Marino Città attraversando i castelli di Domagnano e di Borgo Maggiore, per poi proseguire lungo il percorso che lo condurrà attraverso Porta del Paese, viale Antonio Onofri in Piazzetta Garibaldi, dove completerà a piedi l'ultimo tratto del tragitto fino a Palazzo Pubblico. In Piazza della Libertà, di nuovo ricevuto dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, avrà inizio la parte istituzionale della visita, attraverso lo svolgimento degli onori militari, l'esecuzione degli inni nazionali e gli incontri ufficiali tra il Santo Padre e le Autorità della Repubblica all’interno di Palazzo Pubblico. In tarda mattinata, Papa Leone XIV si affaccerà dal balcone di Palazzo Pubblico per rivolgere un saluto e impartire la benedizione ai fedeli e ai cittadini riuniti in Piazza della Libertà. Successivamente, sempre accompagnato dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti, il Pontefice raggiungerà la Basilica del Santo Marino per rendere omaggio alle Reliquie del Santo Fondatore e per un incontro con la Diocesi di San Marino-Montefeltro, presieduto da S.E. il Vescovo, Mons. Domenico Beneventi. Al termine, il Santo Padre saluterà i fedeli presenti in Piazzale Domus Plebis.

Accesso alle aree della visita

Si informa la cittadinanza che sarà possibile, anche attraverso disposizioni che verranno successivamente impartite, assistere al passaggio del Santo Padre lungo il percorso che lo condurrà a Palazzo Pubblico, in particolare posizionandosi presso la Piazza del Castello di Domagnano, i portici di Borgo Maggiore e l’area antistante, così come sullo Stradone, sul Viale Onofri ed in Piazza Garibaldi, ove il Santo Padre rallenterà ed effettuerà brevi soste. Si precisa che presso tali zone citate verranno collocati appositi maxischermi per seguire tutta la diretta della visita del Pontefice. Per garantire il regolare svolgimento dell'evento e assicurare le necessarie misure di sicurezza, l'accesso a Piazza della Libertà e a Piazzale Domus Plebis sarà consentito esclusivamente ai possessori di un Pass nominativo, ottenibile previa prenotazione. Lungo tutto il restante percorso del Santo Padre, invece, l'accesso sarà libero e non sarà richiesta alcuna prenotazione, consentendo così a cittadini e visitatori di assistere al passaggio del Pontefice. Nelle prossime comunicazioni verranno altresì specificati gli orari consentiti per l’arrivo nelle zone di passaggio del Santo Padre, così come negli spazi debitamente prenotati.

Per Piazza della Libertà saranno disponibili complessivamente 1.000 Pass, così ripartiti: 500 Pass prenotabili online attraverso il portale Gov.sm, mediante l'applicativo IOL – Istanze OnLine, a partire dalle ore 9.00 di giovedì 23 luglio (la prenotazione sarà possibile solo in orari di ufficio). Ogni utente registrato potrà richiedere un Pass per sé e per un massimo di tre accompagnatori. 500 Pass prenotabili presso le Giunte di Castello, distribuiti proporzionalmente alla popolazione residente di ciascun Castello. Le modalità e le date per la prenotazione presso le Giunte saranno comunicate nei prossimi giorni. Per Piazzale Domus Plebis, tutte le informazioni relative ai Pass saranno rese disponibili sul sito della Diocesi di San Marino-Montefeltro.

Servizi di trasporto

Per favorire la partecipazione della cittadinanza e limitare l'afflusso di veicoli nel Centro Storico, saranno predisposti servizi navetta gratuiti in partenza dai Castelli della Repubblica verso San Marino Città. Gli orari e i luoghi di partenza verranno notificati nelle prossime settimane. Coloro che raggiungeranno il Centro Storico con mezzi propri, potranno usufruire dei parcheggi presso Fonte dell'Ovo, da cui sarà attivato un apposito servizio navetta. Inoltre, nella mattinata del 22 agosto, il servizio funivia da Borgo Maggiore sarà riservato ai possessori di Pass, al fine di agevolare l'accesso alle aree interessate dalla visita. Nelle prossime settimane saranno inoltre rese note le disposizioni relative alla viabilità, comprese le chiusure temporanee delle strade e le eventuali limitazioni al traffico, predisposte per consentire il regolare svolgimento della visita pastorale e garantire la sicurezza del Santo Padre e dei partecipanti. Per consentire ai cittadini e ai visitatori di organizzare al meglio la propria partecipazione alla visita, il Dipartimento Affari Esteri metterà a disposizione sul sito www.esteri.sm una sezione dedicata all'evento, nella quale saranno progressivamente pubblicate tutte le informazioni utili, le linee guida per l'accesso, gli aggiornamenti organizzativi, le indicazioni sui servizi disponibili, le misure di sicurezza, la viabilità e ogni altra comunicazione relativa alla visita del Santo Padre. Inoltre per qualsiasi tipo di informazione è disponibile il seguente indirizzo email: visitasantopadre@esteri.sm La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri invita tutta la cittadinanza ad accogliere questo storico appuntamento con spirito di partecipazione, collaborazione e rispetto delle indicazioni organizzative, contribuendo così alla migliore riuscita di una giornata destinata a rappresentare un momento storico e di grande significato per l'intera comunità.

C.s. - Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

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