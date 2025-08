Infrastrutture per la telefonia mobile, via libera alla realizzazione di nuove antenne

Il Congresso di Stato ha approvato una delibera fondamentale che segna un progresso significativo per la Repubblica di San Marino nel campo delle telecomunicazioni. Il provvedimento autorizza la concessione d'uso di porzioni di aree di proprietà dell'Eccellentissima Camera a TELECOM ITALIA S.p.A. per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete di telefonia mobile. Parallelamente, viene data l'autorizzazione a sottoscrivere un'integrazione alla convenzione già in essere dal 22 dicembre 2023 tra la Segreteria di Stato per le Telecomunicazioni e TIM S.p.A. La decisione rappresenta il culmine di un percorso pianificato e condiviso, che ha coinvolto attivamente diverse Segreterie di Stato. L'obiettivo primario è colmare le attuali lacune di copertura del servizio di telefonia mobile, garantendo una connettività avanzata e affidabile a beneficio della cittadinanza e del tessuto economico del Paese. La delibera, che fa seguito a un cronoprogramma delineato e comunicato con trasparenza, permetterà l’avvio delle fasi operative per la progettazione e la successiva implementazione delle nuove antenne. Un aspetto saliente del progetto è la sostenibilità finanziaria per le casse statali. L'intera operazione, compresa la realizzazione delle infrastrutture, sarà infatti a carico di TIM S.p.A., mentre la proprietà delle aree e dei manufatti rimarrà allo Stato. Ciò garantisce un potenziamento infrastrutturale senza oneri aggiuntivi per la collettività, con la prospettiva di creare le condizioni per l'ingresso di nuovi operatori sul mercato in futuro. La sicurezza sanitaria e l'impatto ambientale sono stati punti focali del dibattito e della progettazione. La Repubblica di San Marino, sensibile a tali tematiche, ha operato affinché i nuovi impianti siano conformi ai più rigorosi standard europei e italiani in materia di irradiazione elettromagnetica, con valori ben al di sotto dei limiti consentiti. Le nuove antenne saranno progettate per integrarsi nel paesaggio, con un'altezza contenuta e una collocazione attentamente studiata. Il Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni, Rossano Fabbri, ha sottolineato l'importanza strategica del provvedimento: "Si tratta di un passo atteso che proietta San Marino verso una nuova era di connettività. Una misura concreta per superare un divario infrastrutturale che limitava il potenziale di sviluppo del nostro Paese. Con la concessione d'uso a TIM e l'integrazione della convenzione, avviamo una fase operativa che ci porterà, a breve, a un miglioramento tangibile del servizio di telefonia mobile, soprattutto nelle aree oggi meno. È un impegno che avevamo preso con i cittadini e che oggi onoriamo, ponendo le basi per una transizione digitale completa, necessaria per sostenere la competitività e l'innovazione a livello internazionale. Tutto è stato pensato e realizzato con un'attenzione scrupolosa al benessere della popolazione e alla tutela dell'ambiente, dimostrando che sviluppo tecnologico e responsabilità sociale possono e devono procedere di pari passo." La delibera delega il Segretario di Stato Rossano Fabbri a sottoscrivere l'integrazione alla convenzione e autorizza l'Avvocatura dello Stato a predisporre il contratto di concessione in uso, dando il via alle procedure tecniche e burocratiche necessarie per l'avvio del cantiere. Si tratta di un traguardo fondamentale che apre la strada alla piena operatività delle nuove infrastrutture, un passo decisivo verso una Repubblica più connessa e all'avanguardia.

c.s. Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni