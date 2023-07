Ingegneria Gestionale, Ingegneria Civile, Costruzioni e Gestione del Territorio: via alle immatricolazioni all’Università di San Marino È possibile inoltre iscriversi ai test d’ingresso dei corsi di laurea a numero chiuso

Ingegneria Gestionale, Ingegneria Civile, Costruzioni e Gestione del Territorio: via alle immatricolazioni all’Università di San Marino.

Aperte le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso libero dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino: Ingegneria Gestionale, Ingegneria Civile, Costruzioni e Gestione del Territorio, per i quali non sono previste prove di ammissione, né un tetto massimo al numero degli iscritti. Nell’Anno Accademico 2023-24 verrà così data continuità a una serie di indirizzi che di recente hanno coinvolto studenti e docenti in iniziative di prestigio insieme a partner sammarinesi, italiani e internazionali, valorizzando le relazioni con enti, istituzioni, aziende private e non solo, nell’ottica di una positiva ricaduta per il territorio e di una sempre più ampia gamma di possibilità per le carriere professionali dei futuri laureati. Nell’ambito di Ingegneria Gestionale, che al percorso triennale affianca quello magistrale, nel maggio scorso quattro studenti hanno avuto per esempio l’opportunità di presentare un proprio progetto imprenditoriale a Sarajevo, in Bosnia – Erzegovina, durante la Popri International Youth Business Model Competition, organizzata nella cornice della Strategia dell’Unione Europea per la regione Adriatica e Ionica (EUSAIR), in collaborazione con San Marino Innovation, riferimento in repubblica per le startup e non solo. Qualche settimana prima tre studenti erano volati alle Canarie, in Spagna, per partecipare a una maratona tecnologica all’insegna della sostenibilità grazie a una collaborazione con il Gruppo ASA, realtà del Titano specializzata nel metal packaging per il settore alimentare e chimico. Per quanto riguarda Ingegneria Civile, che conferma sia il programma triennale che quello magistrale, gli iscritti sono stati coinvolti in esperienze sul campo che hanno incluso analisi e sopralluoghi in alcune delle zone più colpite in maggio dalle frane dovute all’alluvione dell’Emilia - Romagna, elaborando inoltre tesi di laurea apprezzate a livello accademico e dagli enti locali: la più recente è rappresentata da un progetto da 110 e lode per una pista ciclabile lunga cinque chilometri nella Valconca, con il coinvolgimento della Provincia di Rimini. Qualche settimana prima, inoltre, era stata discussa un’analisi elaborata da una studentessa dell’Ateneo sammarinese in California, nei laboratori della San Diego State University, dopo diversi mesi di esperienza all’estero. Sempre a livello internazionale, Ingegneria Civile ha partecipato a conferenze scientifiche come Transcom 2023: in Repubblica Ceca, un ricercatore ha presentato un sistema rivolto agli operatori che si occupano della manutenzione stradale pensato per far risparmiare tempo e risorse finanziarie, nonché impegnare tecnologie green valorizzate, parallelamente, dal programma in Costruzioni e Gestione del Territorio, rivolto ai geometri. Oltre agli indirizzi ad accesso libero, l’Ateneo sammarinese prevede tre percorsi di laurea a numero chiuso. Per candidarsi alla prossima selezione del corso triennale in Design c’è tempo fino al 3 settembre, mentre per il programma magistrale la scadenza è fissata al 27 agosto, con le prove di ammissione in calendario rispettivamente il 6 e 5 settembre. Per quanto riguarda Comunicazione e Digital Media, dal 10 al 30 agosto sarà possibile iscriversi ai colloqui in agenda il 5 settembre. Per maggiori informazioni su immatricolazioni e iscrizioni: www.unirsm.sm.

c.s. Università degli Studi della Repubblica di San Marino

