Inibizione sosta temporanea di Via G. Ordelaffi

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP) informa la cittadinanza che, per consentire l’esecuzione in sicurezza dell’intervento di abbattimento alberature pericolose, i parcheggi posti su Via G. Ordelaffi (dall’incrocio con via A. Garibaldi alle striscie pedonali poste di fronte al centro sanitario) nel Castello di Borgo Maggiore saranno inibiti alla sosta, nella giornata di martedì 7 aprile 2026, dalle ore 09:15 alle ore 13:30. Durante i lavori, i percorsi alternativi saranno opportunamente segnalati in loco. L’AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.

c.s. AASLP







