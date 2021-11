Inizia domani il 20° Congresso CSdL L'intero evento si potrà seguire in diretta streaming sulla pagina Facebook "Cuore CSdL". I lavori si concludono nella tarda mattinata di venerdì 12 novembre

Inizia domani il 20° Congresso CSdL.

Prende il via nella mattinata di domani, alle ore 8,30 circa presso il Palace Hotel di Serravalle, il 20° Congresso CSdL, sul tema "Il valore del lavoro". Nel programma di domani, dopo un breve intervento di saluto del Segretario Generale Giuliano Tamagnini, il compito di svolgere la relazione introduttiva è affidato al Segretario Confederale Enzo Merlini. Seguiranno poi gli interventi di saluto del Segretario per il Lavoro Teodoro Lonfernini, della vice Segretaria nazionale della CGIL Gianna Fracassi, del Direttore dell'Ufficio ILO Italia-San Marino Gianni Rosas, del Segretario Generale CDLS Gianluca Montanari. Inizierà quindi il via il dibattito con gli interventi dei delegati, che continua nel pomeriggio e nella mattinata successiva. Nel corso del pomeriggio di domani si concluderà la votazione su scheda del nuovo Segretario Generale, che verrà annunciato all'inizio dei lavori di venerdì 12 novembre. A conclusione dei lavori del secondo giorno, dopo l'approvazione della mozione conclusiva, e l'elezione del collegio sindacale e di quello dei Probiviri, si svolgerà la votazione su scheda per il rinnovo del Consiglio Direttivo CSdL. Quale importante novità, l'intero 20° Congresso si potrà seguire in diretta streaming sulla pagina Facebook "Cuore CSdL".

c.s. CSdL

