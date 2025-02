ISSR Inizia il Corso in Dialogo Interreligioso con un seminario pubblico Lunedì 17 febbraio il prof. Aldo Ferrari interverrà su “Religioni e pace nello spazio euro-asiatico”, con un focus sul contesto ucraino-russo. A seguire un seminario sull’estremo Oriente

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” (delle diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro), in collaborazione con l’Università degli studi di San Marino, invita al prossimo Seminario di approfondimento, ricerca e confronto inserito all’interno del percorso formativo dedicato al Dialogo Interreligioso e Relazioni Internazionali nel suo imminente avvio. Il seminario – dal titolo “Religioni e pace nello spazio euro-asiatico: dinamiche moderne e contemporanee” - si svolgerà lunedì 17 febbraio dalle 17 su piattaforma digitale Webex. Ad aprire il Seminario i saluti introduttivi di Derio Olivero, presidente della Commissione episcopale per l’ecumenismo e dialogo interreligioso della Cei (Conferenza Episcopale Italiana) e Giuliano Savina, direttore dell’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e dialogo interreligioso della Cei*. Alle 17,30 il prof. Aldo Ferrari, esperto di fama internazionale su queste tematiche, tratterà l’intreccio tra religione, politica e pace nell’attuale drammatico contesto ucraino-russo ed eurasiatico. Ciò è di fondamentale rilevanza per gli equilibri geopolitici della Nuova Europa o dell’“altra Europa”, quella rivolta verso Oriente, ma anche per comprendere la geopolitica delle relazioni internazionali a partire dall’inaggirabile conoscenza delle religioni. Da questo spazio geografico, politico ed economico dipenderanno senz’altro i destini futuri dei nostri paesi nei prossimi anni. Per poter entrare nell’anima di queste culture occorre, tuttavia, conoscere più a fondo la loro esperienza religiosa nel contesto moderno e contemporaneo. Nella prima serata di tale seminario (2 ore su un totale di 7, ovvero 1 Ects), aperta a tutti gli interessati, verrà spiegata l’evoluzione di queste fondamentali interconnessioni storico-culturali nel passaggio dalla fase imperiale a quella sovietica e quindi a quella odierna, pesantemente condizionata dalla guerra tutt’ora in corso. Lo spazio eurasiatico, nel quale convivono da secoli cristianesimo, islam, ebraismo, buddismo e animismo, costituisce in effetti uno straordinario campo d’indagine dell’interazione tra politica e religione, nei termini del loro significativo apporto a favore di una pace stabile e duratura. Per questo è stato invitato uno dei maggiori studiosi in Italia della cultura euroasiatica. Aldo Ferrari insegna Lingua e letteratura armena, Storia della cultura russa e Storia del Caucaso e dell'Asia centrale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Per l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (Ispi) di Milano dirige il programma di ricerca su Russia, Caucaso e Asia Centrale. È stato presidente dell'Associazione per lo studio in Italia dell'Asia Centrale e del Caucaso (Asiac). Ha pubblicato una decina di libri e molti articoli su riviste, libri, atti di convegni e cataloghi di mostre. Inoltre, è stato curatore editoriale di molte altre pubblicazioni e ricerche dedicate all’Eurasia. Tra le sue pubblicazioni segnaliamo in particolare: Il Caucaso. Popoli e conflitti di una frontiera europea, Edizioni Lavoro, Roma, 2005; Breve storia del Caucaso, Carocci, Roma, 2007; L'Ararat e la gru. Studi sulla storia e la cultura degli Armeni, Mimesis, Milano 2008; In cerca di un regno. Nobiltà, profezia e monarchia in Armenia tra Settecento e Ottocento, Mimesis, Milano 2011; Il grande paese. Studi sulla storia e la cultura russe, Mimesis, Milano, 2012; Quando la Russia incontrò il Caucaso. Cinque storie esemplari, Milano, Guerini e associati, 2015; Armenia. Una cristianità di frontiera, Il Cerchio, Rimini 2016. Al termine della lezione di Ferrari seguirà il Seminario di 4 ore su Religioni dell’estremo Oriente: Buddhismo, Induismo, Shintoismo a cura del prof. Alberto Anrò. Alberto Anrò si occupa di filosofie dell’India nelle Università di Torino e Bologna. I suoi attuali interessi di ricerca vertono, in particolare, sull’epistemologia e gnoseologia delle scuole filosofiche di tradizione vaidika; sulla logica indiana classica, anche in intersezione con la logica greca e contemporanea; sulla matematica e le scienze esatte del Sud Asia in prospettiva comparativa. Ha partecipato, dal 2021 al 2023, al programma di ricerca interuniversitario Serica Project (Sino-European Religious Intersections in Central Asia. Interactive Texts and Intelligent Networks), delle Università di Torino e Pisa, concentrandosi sui contributi di origine sudasiatica nel campo della matematica europea. Tra le sue recenti pubblicazioni Algoritmi sanscriti. La matematica indiana nel medioevo europeo, Pacini, Pisa 2024. Alle lezioni – rivolte in primis agli iscritti del Corso di Alta Formazione – potranno partecipare gli/le ospiti esterni/e interessati/e ad approfondire gli argomenti proposti, previa iscrizione presso la segreteria CAF. Per ulteriori informazioni e per ricevere il link per partecipare ci si può rivolgere alla Segreteria dell’ISSR “A. Marvelli”: via Covignano 265, 47923 Rimini, tel. 0541 751367, cell. +39 348 797 9844 email: segreteriacaf@ismarvelli.it (oppure segreteria@isrmarvelli.it).

