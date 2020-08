INizia il Week end di San Marino Comics

Buonasera dall'Ufficio del Turismo. Inviamo il comunicato stampa in oggetto con preghiera di massima diffusione. INIZIA IL WEEKEND DI SAN MARINO COMICS. Già dalla prima mattinata del venerdì, si sono intravisti in centro storico i primi cosplayers e alcuni steampunk che, con i loro meravigliosi costumi, hanno fatto da modelli per le foto dei turisti presenti in centro storico. La settima edizione di San Marino Comics, che vede le Segreterie di Stato per il Turismo e la Cultura come main sponsor dell’evento , rilancia un settore fermo da Febbraio in tutta Europa. Sono tantissimi infatti i feedback e i messaggi di incoraggiamento ricevuti dagli organizzatori per la realizzazione del festival. Una ripartenza che parte dalla volontà di ribadire che la Repubblica di San Marino è Aperta, Libera e Sicura per tutti, dopo il periodo di lockdown che l’ha interessata. Eventi, concerti, spettacoli, animazione, giochi di ruolo, parate, mostra mercato e tutto quello che piace al mondo nerd, si riverserà per le strade del centro storico più antico del mondo che si trasforma per l’occasione. Alcune attività di ristorazione hanno infatti realizzato menù gastronomici che portano i nomi dei più svariati supereroi, le vetrine dei negozi espongono cristalli e gioielli tematizzati con i più famosi personaggi di film e cartoni animati e le persone per strada vivono ogni scorcio del centro storico con quell’attimo di suspense, magari nell’attesa di trovare uno spider-man attaccato ad un muro . Oltre ai 50 eventi già contenuti nel ricco programma preparato dagli organizzatori, dopo il concerto di venerdì sera con gli Animeniacs (prodotto da Lucca Comics), si continua con le attività di sabato fino a tarda serata, momento in cui si svolgerà il “concertone” Buon Compleanno Mazinga Z con tutti gli artisti più importanti che hanno fatto la storia delle Sigle TV. Domenica la kermesse si chiuderà con la gara cosplay di San Marino Comics, organizzata insieme a Epicos che realizza lo stesso evento anche per Lucca. Quest’anno l’attesa di un grande evento è molto alta e l’Associazione San Marino Comics sta lavorando per mantenere le promesse fatte per la realizzazione di un grande evento.

Ass. San Marino Comics

