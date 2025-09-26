Inizia la 4^ stagione degli "incontri del lunedì" della Biblioteca popolare di Serravalle

Inizia la 4^ stagione degli "incontri del lunedì" della Biblioteca popolare di Serravalle.

La Biblioteca Popolare di Serravalle propone la quarta edizione dell’iniziativa: INCONTRI DEL LUNEDI’ (Quarta stagione) – Storia, Arte e Cultura Tutti gli incontri avranno luogo presso il “Salotto Culturale della Biblioteca” all’interno dell’Admiral di Dogana, primo piano. Anche per quest’anno sono in programma dieci incontri – ad ingresso gratuito – tutti i lunedì alle ore 21,00 a partire da lunedì 29 settembre che avrà come argomento: Storia sammarinese EMANCIPAZIONE POLITICA DELLE DONNE SAMMARINESI con la presenza in veste di Relatrice della Prof. Valentina Rossi. Seguiranno altre nove serate con argomenti vari che spaziano dalla musica, alla geologia del territorio, a libri di autori sammarinesi, al Cammino di Santiago di Compostela, alla conquista dell’Everest, alla storia della Banda di Serravalle, al ricordo di don Giuseppe Innocentini con proiezione di foto e filmati dei campeggi di Badia Prataglia, all’Avvento nella Pittura ecc. e avremo ospiti come relatori Sergio Barducci, Conrad Mularoni, Roberto e Antonio Pazzaglia, Massimo Rastelli, Leandro Maiani, Suor Maria Gloria Riva, Luciano e Pietro Muccioli e Matteo Tamagnini. Come è ormai consuetudine durante le serate ci sarà spazio per le domande e gli interventi da parte dei presenti. La Biblioteca Popolare di Serravalle ringrazia la locale Giunta di Castello per il Patrocinio e la collaborazione e invita la cittadinanza a partecipare numerosa.

c.s. Biblioteca popolare di Serravalle

