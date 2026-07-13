Inizia la 44^ edizione dei Soggiorni culturali

Inizia la 44^ edizione dei Soggiorni culturali.

Nella mattinata odierna, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha dato avvio alla 44^ edizione dei Soggiorni Culturali, che si terranno fino al prossimo 2° agosto presso la Sala Joe Cassar di Borgo Maggiore, alla presenza del Capitano di Castello di Borgo Maggiore, Matteo Sartini; anche il Presidente della Consulta dei cittadini sammarinesi all’estero, Otello Pedini, ha fatto pervenire il proprio saluto di benvenuto attraverso una lettera cui è stata data lettura. Saranno il coordinatore Matteo Ragone e la tutor Camilla Casadei, a guidare i 27 ragazzi giunti in Repubblica provenienti dai quattro anelli: argentino, francofono, statunitense e italiano. Nelle prossime tre settimane, i giovani sammarinesi alterneranno lezioni, attività e laboratori, oltre ad approfondire la conoscenza del territorio, beneficiando altresì di momenti ludici, ricreativi e sportivi; verrà dato ampio spazio all’apprendimento avanzato della lingua italiana, nonché all’illustrazione della storia sammarinese e delle sue istituzioni con funzionari del Dipartimento Affari Esteri, docenti, ed esperti per materia. Al fine di rinsaldare ulteriormente il legame fra i concittadini dentro e fuori territorio, i ragazzi avranno altresì l’opportunità di essere ospitati da due comunità, rispettivamente della Comunità Sammarinese di Ravenna e dell’Associazione tra cittadini sammarinesi di Rimini- Gente del Titano. Nel suo intervento, il Segretario di Stato Beccari ha ribadito l’importanza di mantenere vivo e costante il rapporto con i cittadini residenti al di fuori dei confini nazionali. Ha inoltre sottolineato come i Soggiorni Culturali siano un’occasione attuale e significativa per trasmettere alle nuove generazioni il legame con il Paese d’origine. Come di consueto, al termine dell’edizione, verranno nominati i 4 ragazzi meritevoli che potranno accedere di diritto ai lavori della 53^ edizione della Consulta dei cittadini sammarinesi residenti all’estero, in calendario per il prossimo mese di ottobre. Il prossimo 20 luglio, i partecipanti saranno accolti a Palazzo Valloni in Udienza Ufficiale dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Alice Mina e S.E. Vladimiro Selva.

c.s. Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

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