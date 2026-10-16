Inizia la stagione 26/27 del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli

Inizia la stagione 26/27 del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli.

Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli ha il piacere di informare amici e appassionati che Domenica 18 ottobre prossimo, alle ore 17,30, presso il Centro Sociale di Fiorentino partirà la Stagione Teatrale 2026/2027 del nostro storico sodalizio. Verrà rappresentato lo spettacolo: “LA VITA E’ UN LUNA PARK 4” Lavoro di recitazione, lettura, musica e luci su testi di autori vari, tra i quali: Francesco De Gregori, Woody Allen, Lucio Dalla, Mari Moreno e molti altri… Lo spettacolo, patrocinato dalla Segretaria di Stato per la Cultura e realizzato con la collaborazione della Giunta di Castello di Fiorentino e gli Istituti Culturali, ricalcherà il format delle precedenti edizioni. In pratica lo spettatore potrà assistere a tutto ciò che avverrà nella sala del Centro Sociale di Fiorentino che, per la sua architettura, si presta particolarmente a tutto ciò che avverrà; non solo davanti agli spettatori, ma ovunque, infatti oltre al palcoscenico, verrà utilizzato lo spiazzo sottostante, il loggiato laterale e la platea. Durante lo spettacolo si ride, ma si riflette anche, così come accade sull’ottovolante del Luna Park e nella vita: si sale e si scende e nel frattempo si vive. Se volete passare un’oretta in modo lieto, vi invitiamo a non perdere l’occasione e fin da ora vi auguriamo buon divertimento. La biglietteria funzionerà il giorno dello spettacolo dalle ore 16,00.

C.s. - Piccolo Teatro Arnaldo Martelli

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: