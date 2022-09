Iniziano le pratiche ISEEU per gli studenti dell'Unibo presso la sede CSdL

Vi sono ancora diversi posti disponibili. Invitiamo le persone interessate a prenotarsi al più presto RSM 11 09 2022 - Inizia martedì 13 settembre e si protrae per i giorni successivi, presso la sede CSdL a Domagnano, il servizio di compilazione delle pratiche ISEEU per gli studenti sammarinesi e residenti iscritti all'università di Bologna o alle sue sedi distaccate; servizio gestito da operatori del CAAF-CGIL, finalizzato al calcolo delle tasse universitarie. Questo servizio, già iniziato nel mese di agosto, è frutto dell'importante accordo di collaborazione tra CSdL e CGIL sottoscritto lo scorso 1 settembre (con la partecipazione del Segretario CGIL Maurizio Landini). Questa il calendario completo di settembre: martedì 13, orario 13.00 - 19.00; giovedì 15, orario 14.30 - 19.00; venerdì 16, orario 8.00 - 14.00; lunedì 19, orario 8.00 - 14.00 ; martedì 20, orario 13.00 - 19.00. Gli appuntamenti per i primi giorni sono stati assegnati, ma restano ancora diversi posti disponibili. Invitiamo pertanto le persone interessate a prenotare al più presto il proprio appuntamento, telefonando alla CSdL in orario d'ufficio, al n. 0549 962060. Ricordiamo che per la compilazione delle pratiche è necessaria la presenza dello studente interessato. Il servizio è completamente gratuito per tutti.

CSdL