Iniziati i lavori al Centro Giovani Stazione Rosa di Villa Verucchio

Con la chiusura della veranda sarà completata la sistemazione del piano terra, conclusione entro la fine del'anno

22 dic 2025
Iniziati i lavori al Centro Giovani Stazione Rosa di Villa Verucchio

Sono iniziati oggi i lavori al Centro Giovani "Stazione Rosa" di Villa Verucchio. Inaugurato lo scorso 19 ottobre e già in piena attività, il Centro Giovani con questo intervento avrà a disposizione ulteriori spazi per le sue iniziative. Spiega il consigliere comunale Fabio Borghesi: "Con questo lavoro la sistemazione del piano terra si potrà dire conclusa. Con la chiusura di una veranda sarà reso fruibile un altro ambiente, ampliando le superfici utili ai frequentatori della Stazione Rosa. Nel 2026 si passerà al completamento del piano superiore". Per gli attuali lavori il Comune di Verucchio ha stanziato 60 mila euro; la conclusione è prevista entro la fine dell'anno in corso.

c.s. Comune di Verucchio




