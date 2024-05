Iniziativa “+ CONOSCENZA – PAURA = SICUREZZA” organizzata dalla Ludoteca in collaborazione con la Polizia Civile

Una mattinata di Emozioni e Scoperte: La sezione antincendio e la sezione sicurezza stradale della Polizia Civile insegnano la Sicurezza alle Famiglie In un’epoca in cui la sicurezza è sempre più importante, gli operatori della Ludoteca hanno pensato di proporre alle famiglie l’esperienza che loro stessi hanno vissuto al corso sulla sicurezza rivolto ai dipendenti pubblici, che gli esperti del settore organizzano abitualmente. Sabato mattina, il Comando della Polizia Civile di Murata ha ospitato un evento speciale dedicato ai bambini, alle bambine e ai loro accompagnatori, durante il quale gli Agenti della Squadra Antincendio e gli Agenti del Pronto Intervento hanno offerto dimostrazioni pratiche e interattive su come prevenire e affrontare situazioni di emergenza. Gli Agenti della Squadra Antincendio hanno dato il via alle attività con dimostrazioni pratiche e spiegando in modo semplice ma efficace come comportarsi in caso di pericolo. Gli agenti hanno coinvolto i presenti con simulazioni realistiche, mostrando come mantenere la calma e sapere come agire tempestivamente sia fondamentale. Con una spettacolare dimostrazione di spegnimento di incendio, hanno mostrato l’uso corretto degli estintori. Inoltre, i più piccoli hanno avuto la possibilità di salire sui mezzi di soccorso e vivere l’emozione di essere pompieri per un giorno. Anche gli agenti del Pronto Intervento hanno iniziato con una simulazione di controllo stradale, mostrando come avvengono le verifiche sui veicoli e illustrando l’importanza della manutenzione preventiva dei veicoli. Hanno spiegato ai presenti come verificare correttamente lo stato degli pneumatici, dei freni e dei fari, sottolineando quanto questi semplici controlli possano fare la differenza in termini di sicurezza. Guidati dagli agenti, i bambini hanno imparato le basi della segnaletica stradale e l'importanza di indossare sempre il casco e le cinture di sicurezza. L’iniziativa, nata con l’obiettivo di sensibilizzare grandi e piccoli sull’importanza del rispetto delle regole della strada, ha offerto una serie di dimostrazioni pratiche che hanno saputo coniugare informazione. Gli agenti hanno anche spiegato passo per passo come comportarsi in caso di incidente, mettendo in evidenza l’importanza dell’uso corretto del numero di emergenza. I bambini, affascinati e attenti, hanno avuto modo di vedere da vicino le attrezzature di soccorso e comprendere meglio il lavoro degli agenti. La Ludoteca, che offre esperienze formative attraverso attività ludiche, ritiene iniziative come queste fondamentali per costruire una comunità più sicura e coesa, dove ognuno di noi, grande o piccolo, sa come contribuire alla propria protezione e a quella degli altri. L’evento si è concluso con un caloroso applauso per tutti gli uomini e le donne in uniforme che quotidianamente mettono a servizio la propria vita per garantire la nostra sicurezza.