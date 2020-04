Iniziativa "Libriamoci insieme" della Ludoteca

Iniziativa "Libriamoci insieme" della Ludoteca.

La Ludoteca Pologioco della Repubblica di San Marino vuole dare il suo contributo al benessere dei bambini e delle famiglie, riprendendo una sua iniziativa rimasta in sospeso ed ora trasformata: “LIBRIAMOCI INSIEME”, appuntamenti di lettura ad alta voce per bambini da 3 a 7 anni tramite videoconferenza. Il primo appuntamento si è svolto mercoledì 21 aprile è ha riscosso un grandissimo successo! Questa iniziativa vuole dare la possibilità ai bambini di vivere un momento di scambio speciale, attraverso il magico potere della narrazione. Il progetto di narrazione ad opera di lettori volontari, creato dalla Ludoteca in collaborazione con gli Istituti culturali e la Biblioteca di Stato non si ferma perché, oggi più che mai, le persone hanno voglia di fare qualcosa per gli altri e leggere ai bambini è una di queste. Ed è così che proprio adesso è incrementato il numero dei lettori volontari che collaborerà per portare avanti l'iniziativa di lettura ad alta voce,... naturalmente, per ora, a distanza. I prossimi appuntamenti previsti sono Mercoledì 29 aprile ore 18 (bambini 3-5 anni) e Giovedì 30 aprile ore 18 (bambini 4-7). Per tutte le informazioni/curiosità si rimanda alla pagina Facebook della Ludoteca: fb “Ludoteca Pologioco”.



I più letti della settimana: