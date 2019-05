Iniziativa "Non mi sfogliare" - Biblioteca di Stato e Beni Librari

E’ arrivato Maggio, mese in cui prende avvio Il Maggio dei Libri, campagna nazionale italiana, nata nel 2011, che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi da modalità insolite e per sottolineare il valore sociale dei libri e delle biblioteche, quali elementi chiave della crescita personale, culturale e civile. Anche la Biblioteca di Stato della Repubblica di San Marino, da Lunedì 6 maggio 2019, aderisce a Il Maggio dei Libri, con la provocatoria iniziativa NONMISFOGLIARE!! Un titolo di sfida per lo scaffale allestito appositamente e dedicato ad alcuni libri che, in vari momenti della storia e in diverse parti del mondo, sono stati censurati oppure avversati per i loro contenuti. Tra questi vi sono anche quelli che oggi sono, a buona ragione, considerati classici della letteratura. La censura non ha età, non ha confini e neppure le medesime motivazioni. Ecco alcuni titoli famosi tra i vari libri che abbiamo selezionato: Il richiamo della Foresta (1903), Via col Vento (1936), Harry Potter (2001) ed Il Codice da Vinci (2003). I volumi, con la copertina completamente nascosta, si trovano in uno scaffale allestito all’ingresso di Palazzo Valloni, sede della Biblioteca di Stato. Solo prendendoli in mano e sfogliandone le prime pagine sarà possibile sapere di quale libro si tratta, e scoprire attraverso una piccola scheda quando, dove e perché quel libro è stato censurato. Vi aspettiamo in Biblioteca tutti i giorni, dal Lunedì al Venerdì 8.15/18.00