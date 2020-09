Iniziativa per Clementi e Petrucci

I partigiani Alfredo Clementi ed Enrico Petrucci sono stati ricordati con una cerimonia molto sentita presso il cippo che ricorda il loro sacrificio a S. Giovanni in in Bagno. Una delegazione dell'A.N.P.I. Rimini guidati da Silvia Zoli, parenti dei partecipanti, rappresentanti della Amministrazione cittadina hanno deposto un mazzo di fiori. La figura dei due partigiani e gli eventi dei quali sono stati protagonisti sono stati al centro dell'intervento di Lanfranco De Camillis, dell'A.N.P.I. di Rimini. Alfredo Clementi, 30 anni, agricoltore e Enrico Petrucci, 43 anni, membri della squadra SAP di Paolo Sobrero e Alessandro Ghelfi, avevano cercato il 18 settembre 1944 di dare rifugio al pilota di uno dei tre bombardieri medi B 25 abbattuti dalla contraerea tedesca ma sono stati individuati e catturati dalla Wermacht. I due partigiani sono stati fucilati sul posto mentre il pilota alleato fu imprigionato. Per questo atto di eroismo il Generale Alexander rilasciò un solenne encomio. L'impegno della Amministrazione Comunale di Rimini per rinvigorire la memoria dei partigiani e diffondere gli ideali della Resistenza non solo fra le nuove generazioni è stato ribadito dall'Assessore Mattia Morolli. Al termine i presenti hanno intonato Bella Ciao accompagnati dalla chitarra di Julko Albini.



