Nell’ambito delle iniziative promosse da UNAS Imprese, per valorizzare e promuovere le eccellenze delle realtà sammarinesi associate, oggi si è svolta una visita istituzionale presso la sede di Procosil, azienda leader nella realizzazione di protesi cosmetiche in silicone. A prendere parte all’incontro, oltre alla associazione promotrice, il Primario di Ortopedia dell’Istituto per la Sicurezza Sociale e il Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni, testimoniando così l’attenzione delle istituzioni verso le realtà imprenditoriali di punta del territorio. Procosil: trent’anni di innovazione e qualità sartoriale Nata nel 1996, Procosil è oggi un punto di riferimento a livello internazionale nella creazione di protesi cosmetiche in silicone per arti superiori, inferiori e maxillofacciali. Con una tecnologia originale e in continua evoluzione, l’azienda ha saputo coniugare artigianalità e innovazione tecnologica, offrendo ai pazienti dispositivi su misura che coniugano funzionalità ed estetica. Radicata a San Marino, Procosil ha progressivamente ampliato il proprio raggio d’azione, costruendo una solida rete di collaborazioni e arrivando oggi a lavorare con professionisti e strutture sanitarie in tutto il mondo. Un esempio virtuoso di come una realtà locale possa diventare un simbolo globale di eccellenza e affidabilità. Sinergie, formazione e tecnologia: la formula vincente Uno degli elementi distintivi di Procosil è la capacità di creare partnership qualificate con specialisti del settore ortopedico. Attraverso questa rete consolidata, l’azienda è in grado di assistere i pazienti anche a distanza, sia tramite la formazione diretta dei collaboratori esterni, sia inviando, quando necessario, i propri tecnici specializzati direttamente presso le strutture sanitarie convenzionate. Questo approccio consente di garantire continuità di assistenza e personalizzazione della protesi, senza obbligare i pazienti a spostamenti onerosi o disagevoli. La qualità e l’attenzione al dettaglio restano sempre ai massimi livelli, confermando l’impegno costante di Procosil verso l’eccellenza e la centralità del paziente. Una visita che conferma l’importanza delle eccellenze sammarinesi La visita di oggi è stata un’occasione concreta per mostrare dal vivo tecnologie, processi e filosofia aziendale, sottolineando quanto sia strategico per San Marino sostenere e promuovere realtà come Procosil, capaci di rappresentare al meglio il sistema produttivo sammarinese nel mondo della sanità e della tecnologia medica. UNAS continua così il suo percorso di valorizzazione delle imprese locali, con l’obiettivo di consolidare il dialogo tra istituzioni e mondo produttivo, costruendo sinergie virtuose per lo sviluppo economico e tecnologico del Paese.

cs Unas