Le Segreterie di Stato per gli Affari Esteri e per l’Industria esprimono piena soddisfazione per le recenti iniziative promosse dall’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio di San Marino, che hanno avviato una serie di scambi e confronti con istituzioni omologhe di Paesi, quali la Cina e gli Emirati Arabi Uniti, nell’ottica di una promozione reciproca e di un approfondimento delle opportunità di business, anche per le numerose imprese sammarinesi. Grazie a un lavoro coordinato a livello economico e politico- diplomatico, il Seminario del 5 aprile scorso: “San Marino – Cina: Quali Opportunità”, ha favorito un proficuo incontro tra l’Agenzia sammarinese e China Council for the Promotion of International Trade e Bank of China, rimarcando il ruolo propulsivo della nuova istituzione sammarinese, atta a facilitare sinergie interstatuali, utili alla progressiva internazionalizzazione del comparto economico sammarinese. L’interesse e l’attenzione del Governo sammarinese allo sviluppo di una piena operatività in capo all’Agenzia sono particolarmente alti, per l’insita capacità della medesima di coniugare business economico- commerciale, ricerca e innovazione progettuale e studio ed elaborazione giuridica di disposizioni e regolamenti affini alle materie d’interesse. Allo stesso tempo, l’Agenzia per lo Sviluppo rappresenta un arricchimento per le imprese della Repubblica, che attraverso lo scambio di esperienze e la miglior conoscenza del mercato estero, potranno ottenere benefici e prospettive concrete di ulteriore posizionamento delle proprie attività. Le due Segreterie di Stato esprimono analoga soddisfazione anche per la firma dell’Accordo di Collaborazione tra l’Agenzia sammarinese e la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti, avvenuta nella giornata di ieri nell’ambito del Seminario: ”San Marino- Emirati Arabi Uniti- Quali Opportunità”. Le prospettive d’interesse verso il Paese mediorientale e le concrete opportunità di avvicinamento dei rispettivi sistemi economico-commerciali, hanno reso l’iniziativa particolarmente qualificante per la Repubblica, che potrà affacciarsi a prospettive di sviluppo imprenditoriale negli Emirati, beneficiando di interlocutori e portatori d’interesse di indubbio spessore e disponibili al trasferimento di conoscenze e competenze. Le due iniziative rappresentano un tassello importante del percorso di internazionalizzazione in atto da parte dell’Agenzia sammarinese, che ha già espresso una significativa capacità di intermediazione nello svolgimento del proprio ruolo di ponte, anche nella semplificazione dei processi relativi alle piccole e medie imprese. Imprese che vengono invitate ad una sempre maggiore partecipazione ad iniziative formative di tal genere, concepite anche allo scopo di poter favorire un diretto confronto con presidi economici particolarmente sviluppati e di porre loro domande e curiosità mirate alle proprie esigenza di impresa.