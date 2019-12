Iniziative sociali e attività ricreative per gli ospiti del Dipartimento Socio Sanitario

Il periodo delle festività natalizie si rivela sempre ricco di iniziative per gli ospiti del Dipartimento Socio Sanitario dell’Istituto per la Sicurezza Sociale. La settimana che precede il Natale si rivela infatti particolarmente ricca per gli ospiti della Casa di Riposo di Fiorina, che dopo aver iniziato delle attività ricreative e di storia sammarinese con i giovanissimi bambini della Scuola dell’Infanzia di Domagnano, alla presenza anche del Capitano di Castello Gabriel Guidi, lunedì pomeriggio hanno ricevuta la visita della SUMS Femminile con regali per tutti gli ospiti, in una atmosfera allietata dalla musica di “Caterina e Luciano”. Le attività sono poi proseguite con la visita, nella giornata odierna di mercoledì 18 dicembre, degli Ecc.mi Capitani Reggenti Luca Boschi e Mariella Mularoni, per una apericena natalizia, alla presenza, oltre che del personale e degli ospiti, anche dei loro familiari. Le attività ricreative natalizie continueranno poi il 22, 23, 24 dicembre e fino al 3 gennaio con la Santa Messa e la merenda pomeridiana offerta dall’USTAL-Unitalsi, la tombola di Natale, la festa dei compleanni, il Babbo Natale con regali per tutti gli ospiti e infine la Befana, sempre con regali. Le Loro Eccellenze, nella giornata odierna hanno anche visitato, sia il Servizio Disabilità e sia il Servizio Territoriale: sono stati ricevuti dagli ospiti e dal personale dell’Atelier in mattinata per un aperitivo, poi hanno pranzato al Colore del Grano, e successivamente si sono recati in visita agli utenti del Centro diurno e poi del Centro Ricreativo “Vivi la Vita” di Dogana, insieme agli operatori del servizio. Una bella iniziativa sociale degna di nota riguarda infine l’attività dei ragazzi del laboratorio Atelier. Come l’anno scorso, è stato stipulato un accordo con una azienda del territorio. Quest’anno è l’esercizio commerciale “Indaco 40” che sta acquistando, in esclusiva, dei prodotti realizzati a mano dagli utenti del Servizio Disabilità. In particolare sono addobbi e decorazioni, manufatti con pietre dure che richiama l’indicazione sociale del prodotto: “pensato con il cuore e realizzato a mano”. Inoltre, gli ospiti dell’Atelier hanno anche effettuato dei disegni e i cinque più belli sono diventati stampe per magliette, sempre vendute in esclusiva dal negozio di Dogana.



