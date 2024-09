Inizio programmazione cinematografica dal 21 settembre al Cinema Concordia San Marino

San Marino Cinema è lieto di annunciare che da sabato 21 settembre riprenderà la programmazione cinematografica consueta al Cinema Concordia. Sullo schermo, tre eccellenze in generi diversissimi. Si inizia con la proiezione delle 17.30 dell’ultimo successo targato Disney-Pixar "Inside Out 2" che torna nella mente di Riley - da poco entrata nell'adolescenza - con il Quartier Generale messo a soqquadro da un evento completamente inaspettato: l'arrivo di nuove Emozioni! Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto non sapranno come interpretare la presenza di Ansia e i suoi amici. Alle 21.00 “Beetlejuice Beetlejuice”. 36 anni dopo il cult originale, Tim Burton rimette insieme gran parte del cast originale, Keaton torna nel suo ruolo iconico accanto a Winona Ryder nel ruolo di Lydia Deetz, e alla vincitrice di due Emmy Catherine O’Hara nel ruolo di Delia Deetz. Si aggiungono al cast le new entry Justin Theroux, Monica Bellucci, Arthur Conti al suo debutto in un lungometraggio, Jenna Ortega nel ruolo della figlia di Lydia, Astrid, e Willem Dafoe. Prima della proiezione serale, sabato 21 e domenica 22, gli Istituti Culturali sono orgogliosi di presentare in esclusiva un progetto in collaborazione con il Rotary Club di San Marino, realizzato in occasione del 55° anniversario dello sbarco sulla Luna. Un breve racconto tra scenari spaziali, effetti visivi e tesori unici, come i frammenti di rocce lunari che il Museo del francobollo e della moneta della Repubblica di San Marino oggi custodisce. Inoltre, proseguirà la collaborazione con la prestigiosa Cineteca di Bologna con la proiezione dei capolavori restaurati, per la rassegna "Cinema Ritrovato". Ad aprire la rassegna, mercoledì 25 alle ore 17.30 e alle 21.00, sarà il film di Sergio Leone "Per un pugno di dollari”. A sessant’anni dalla prima proiezione, al Supercinema di Firenze, di quello che diventò un monumento della storia del cinema. Per un pugno di dollari si conquistò, giorno dopo giorno, un pubblico vastissimo, impose un genere, lo spaghetti western, che avrebbe fatto diventare l’industria cinematografica italiana la seconda al mondo. Un film che cambiò la vita di Sergio Leone, quella di Clint Eastwood e quella di Ennio Morricone. Per ulteriori informazioni e per l'acquisto dei biglietti www.sanmarinocinema.sm.

cs San Marino Cinema