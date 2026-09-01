Innovazione e sviluppo economico: all’Università di San Marino una borsa di studio per supportare le attività di Ingegneria Gestionale

Supporto a progetti di innovazione in collaborazione con enti e imprese, analisi e ottimizzazione dei processi organizzativi, elaborazione e analisi dei dati, collaborazione alla redazione di report e paper scientifici. Queste alcune delle attività coinvolte in una borsa di studio con cui l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino potenzierà l’area di Ingegneria Gestionale sul fronte della ricerca e della terza missione, cioé delle iniziative con cui l’Ateneo stimola e partecipa allo sviluppo economico, culturale e sociale del territorio. Il bando di concorso previsto è aperto a persone in possesso di una laurea in Ingegneria Gestionale o ambiti affini, di età non superiore ai 35 anni. Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere recapitate entro le ore 13 del 25 settembre. Maggiori informazioni sul sito www.unirsm.sm nella sezione “bandi”, alla quale si accede dal banner grigio nella parte alta della homepage.

c.s. Università degli Studi della Repubblica di San Marino









