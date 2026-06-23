Innovazione, efficienza e semplificazione: Aass ridisegna la propria organizzazione per migliorare i servizi alla collettività

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, in piena condivisione e su stimolo della Segreteria di Stato per il Lavoro con delega all’A.A.S.S., ha avviato un articolato percorso di ridefinizione della propria architettura organizzativa, finalizzato a rendere l’Azienda sempre più efficiente, moderna e capace di rispondere con tempestività alle esigenze della collettività. Il progetto nasce dalla volontà di rafforzare il coordinamento tra le diverse strutture aziendali, valorizzare le competenze interne, semplificare i processi decisionali e promuovere una gestione maggiormente orientata alla pianificazione strategica, all’innovazione e al miglioramento continuo dei servizi pubblici. Nell’ambito di questo percorso, il Consiglio di Amministrazione dell’A.A.S.S., su proposta del Direttore Generale, ha approvato nell’ultima seduta, il Regolamento per l’istituzione del Comitato di Direzione, organismo con funzioni consultive, propositive e di coordinamento strategico, chiamato a favorire un confronto costante tra la Direzione Generale e i responsabili delle principali strutture aziendali - PO Servizi, Reti, Progettazione e Amministrazione - assicurando una visione unitaria nella gestione delle attività e degli investimenti. Il Comitato di Direzione, già operativo, ha avviato i propri lavori predisponendo una prima bozza della futura architettura organizzativa dell’Azienda. Il nuovo modello è volto a rafforzare l’integrazione tra i settori, sviluppare funzioni trasversali di supporto alla governance, incentivare la digitalizzazione dei processi e consolidare strumenti di pianificazione, controllo e monitoraggio delle performance. Parallelamente, la Direzione Generale ha introdotto nuove disposizioni organizzative finalizzate a rafforzare e a semplificare il coordinamento tra il Settore Progettazione e i Settori operativi, prevedendo che ogni intervento infrastrutturale o progettuale sia sviluppato attraverso un percorso condiviso fin dalle fasi preliminari. Il nuovo modello promuove il confronto continuo tra le diverse competenze aziendali, la condivisione delle informazioni e una gestione integrata delle opere e degli investimenti, con l’obiettivo di migliorarne qualità, efficacia e sostenibilità, proprio per fronteggiare al meglio le esigenze dell’utenza di A.A.S.S. evitando sprechi e ridondanze di risorse pubbliche.

Il Segretario di Stato per il Lavoro con delega all’A.A.S.S., Alessandro Bevitori, sottolinea: «L’A.A.S.S. sta dimostrando con i fatti la propria volontà di evolversi e di affrontare con determinazione le sfide del presente e del futuro. Gli importanti risultati conseguiti sul fronte dei servizi – dal potenziamento dello SMUVI-trasporto a chiamata, all’intesa per la fornitura diretta di gas con SOCAR, fino agli interventi di miglioramento nell’ambito del Wi-Fi pubblico con le telecomunicazioni nonché degli altri servizi pubblici – si accompagnano oggi a un profondo percorso di riorganizzazione interna. Modernizzare un’Azienda significa non solo investire in infrastrutture e servizi, ma anche ripensare processi, competenze e modelli di governance. L’obiettivo è avere un’A.A.S.S. sempre più efficiente, efficace, trasparente e vicina alle esigenze dei cittadini e delle imprese: una vera azienda pubblica al passo con i tempi e capace di interpretare le aspettative degli utenti.»

Il Direttore Generale Marcello Forcellini aggiunge: «Nell’attuare una visione integrata di sviluppo dell’AASS, il progetto di formazione interna recentemente avviato congiuntamente al processo di valorizzazione del capitale umano, non può che trovare naturale espressione nell’innovazione organizzativa di questo Ente per potenziare la leva di miglioramento dei servizi pubblici. Quindi stiamo costruendo un modello gestionale fondato sulla collaborazione tra le strutture, sulla valorizzazione delle competenze del personale e sulla responsabilità condivisa, affinché ogni decisione sia supportata da una visione strategica e orientata al perseguimento dell’interesse generale di oggi e di domani. La riorganizzazione non è un fine in sé, ma uno strumento per rendere l’A.A.S.S. ancora più performante e pronta a rispondere alle esigenze del Paese, come richiesto dal Governo e dal Segretario di Stato Bevitori.»

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di rinnovamento promosso dalla Direzione Generale e sostenuto dalla Segreteria di Stato per il Lavoro con delega all’A.A.S.S., con l’obiettivo di dotare l’Azienda di un’organizzazione moderna, dinamica e orientata ai risultati, capace di coniugare innovazione, efficienza gestionale e qualità dei servizi offerti alla collettività.

C.s. - Segreteria di Stato per il Lavoro e i Rapporti con Aass / A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici







