Innovazione, un successo il lancio del primo NFT “Made in San Marino”

Aperte ieri sera le vendite di Humanification, il token emesso da Gianluca Spadoni, con le aziende sammarinesi Innovation Forum ed Evolution Forum. Nel periodo di prelancio già acquistati circa il 90% degli NFT a disposizione.

È stato decisamente un successo il lancio del primo NFT messo in commercio da una azienda di San Marino.

Si chiama Humanification, a sottolineare l’unione tra il digitale e le persone, ed è stato lanciato nella tarda sera di ieri 11 luglio da Gianluca Spadoni con le aziende sammarinesi Innovation Forum ed Evolution Forum.

Dei 999 pezzi a disposizione ne sono stati venduti in prelancio circa 900, con il traguardo del tutto esaurito che è sempre più vicino.

NFT è una sigla che sta per Non Fungible Token, in italiano token non fungibili ovvero non sostituibili con nessun altro bene.

Si tratta di certificati di autenticità per file digitali. Gli NFT sono oggetti unici verificati e protetti da una blockchain, la stessa tecnologia utilizzata per le criptovalute. Oltre all’originalità certificano anche la proprietà di un particolare tipo di oggetto da collezione digitale.

“Abbiamo scelto il nome Humanification - ha detto l’imprenditore durante il lancio in diretta Facebook di ieri sera - perché cambieranno le tecnologie e gli strumenti ma non cambierà mai il fatto che le persone abbiamo bisogno di persone. E sono convinto che sempre di più le aziende useranno questo strumento per stare vicino ai propri clienti”.

Caratteristica importante di questo token digitale è che dà benefici reali al proprio possessore. “Non è solo una immagine bellissima studiata appositamente - ha spiegato Spadoni ai propri follower - ma è anche un modo per fare parte della stessa community e per avere importanti diritti e benefici riservati solo ai possessori degli NFT: diversi appuntamenti dedicati ed esclusivi ogni anno, prezzi dedicati e sconti per gli altri Corsi ed eventi. Questo è importante perché a volte in questo mondo non è facile districarsi tra progetti seri e meno seri. Noi siamo una realtà conosciuta e importante da 27 anni e continueremo ad esserci. Il nostro Humanification è valore reale, non è un modo per speculare e guadagnare velocemente”.

Maggiori info sul progetto e su come acquistare l'NFT sono disponibili su https://www.humanification.io.



Chi è Gianluca Spadoni

Spadoni è imprenditore, autore, ideatore e direttore di percorsi formativi, trainer, docente, speaker. È considerato da molti il trainer italiano più esperto in sales e network marketing. A soli 19 anni sceglie di farsi strada nel mondo dell’imprenditoria e delle vendite, raggiungendo il vertice della carriera a soli 24 anni. Grazie alla passione per la formazione e all’esperienza maturata sul campo, fonda dapprima Evolution Forum, azienda che eroga corsi e percorsi di formazione professionale e crescita personale. In seguito nasce Innovation Forum, realtà innovativa, flessibile e smart che segue il lancio, la promozione e la gestione digital di aziende, servizi e prodotti.

Oltre 400.000 sono le presenze ai suoi corsi di formazione e decine di milioni le visualizzazioni dei suoi contenuti sulle piattaforme social registrate fino a oggi. Ha creato e attualmente guida 21 format educativi. È ideatore e conduttore di Evolution Forum Day, il più importante evento ispirazionale presente oggi in Italia.

È specializzato in Soft Skills ed è autore da oltre 40.000 copie vendute.



