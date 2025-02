Insediamento Commissione Pari Opportunità, Commissione Politiche Giovanili e CSD-ONU

Insediamento Commissione Pari Opportunità, Commissione Politiche Giovanili e CSD-ONU.

Nella giornata odierna l’Ecc.ma Reggenza ha proceduto all’insediamento della Commissione per le Pari Opportunità, della Commissione per le Politiche Giovanili e della Commissione Sammarinese per l’Attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CSD-ONU) a seguito della loro nomina da parte del Consiglio Grande e Generale.

Al termine delle rispettive sedute di insediamento sono risultati eletti:

- Nancy Mabel Martinazzo Coordinatore e Patrizia Pellandra Vice Coordinatore della Commissione per le Pari Opportunità;

- Erica Valentini Presidente e Luca Gasperoni Vicepresidente della Commissione per le Politiche Giovanili;

- Patrizia Gallo Presidente della Commissione Sammarinese per l’Attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CSD-ONU)



