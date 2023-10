Insediamento del nuovo Comandante della Stazione di Morciano di Romagna

La Stazione Carabinieri di Morciano di Romagna ha il nuovo comandante titolare, è il Luogotenente Giovanni Antonio Pintor, 53enne, originario della provincia di Bologna. Vanta un notevole bagaglio professionale frutto dell’esperienza ultra trentennale di servizio attivo nell’arma dei Carabinieri espletato in diversi reparti tra cui i più rilevanti le Stazioni Carabinieri di Novafeltria, Gabicce Mare e quella Misano Adriatico dove ancora è ricordato dalla cittadinanza per la sua vicinanza ed autorevolezza. Dal 2006 al 2014 ha prestato servizio alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Rimini e, successivamente, dal 2014 ad oggi, alla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Riccione, dove ha condotto molte brillanti attività investigative riscuotendo il plauso delle varie autorità giudiziarie. Al Luogotenente Giovanni Antonio Pintor sono giunti gli auguri e un “in bocca al lupo” da tutti i colleghi della Provincia per il nuovo, delicato e altresì gratificante incarico.

