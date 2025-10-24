Inserimento della Fibromialgia nei Livelli Essenziali di Assistenza

Accogliamo con profonda gioia la notizia dell’aggiornamento dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) che prevede l’inserimento della fibromialgia, una notizia che in questi giorni domina le principali testate giornalistiche e scientifiche. Si tratta di un passo avanti di enorme importanza per la sanità italiana, che dimostra una crescente sensibilità e attenzione verso le patologie finora non riconosciute, colmando finalmente un gap significativo. Questo straordinario risultato è stato possibile anche grazie all’impegno costante delle associazioni che da anni si battono per sensibilizzare l’opinione pubblica e migliorare le condizioni di vita delle persone affette da fibromialgia. Il riconoscimento ufficiale della patologia apre ora le porte a una migliore assistenza e presa in carico da parte del sistema sanitario pubblico italiano. A San Marino, nel frattempo, è stato depositato il nostro Progetto di Legge di iniziativa popolare, attualmente in attesa della prima lettura in Consiglio Grande e Generale. Il nostro testo è perfettamente in linea con la nuova normativa italiana, che riconosce la fibromialgia come patologia reumatologica cronica e invalidante, sia a livello regionale che nazionale. Confidiamo pertanto che anche le Istituzioni Sammarinesi possano presto compiere questo passo fondamentale, riconoscendo ufficialmente la fibromialgia e creando tutte le condizioni necessarie per garantire un concreto sostegno a chi soffre di questa terribile malattia.

C.s. - Associazione “La Fibromialgia a San Marino”









