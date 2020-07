Insieme con Libera per difendere la Libertà

Il 28 Luglio è una data troppo importante per chi crede che la libertà sia un valore irrinunciabile. La caduta del fascismo e il ripristino della democrazia rappresentano il simbolo dell’avvio di una nuova era in cui tutti i cittadini hanno potuto esercitare liberamente e difendere i propri diritti. Tanto c’è ancora da fare e i passi indietro che proprio in questi giorni il Governo, e la maggioranza, vogliono far fare al Paese, dimostrano come la battaglia per la libertà e per la democrazia debbano essere sempre attente e vigili. Due sono gli appuntamenti che ci attendono il 28 Luglio:

alle 11,00 in Piazza della Libertà per la deposizione della corona di alloro che i Capitani Reggenti faranno in ricordo di quella giornata dell’ormai lontano 1943 che ha cambiato la storia del Paese;

dalle ore 17,00 alla Festa della Libertà organizzata da Libera nel Parco Ausa di Dogana Il programma della Festa al Parco Ausa è molto articolato, denso di contenuti e divertente. Lo street food gestito da professionisti del settore (il Veliero per il pesce e il Guaita per piada ed hamburgher) e il Bar Loisir, gestito dal gruppo dei volontari di Libera, con una speciale sezione dedicata ai cocktail.

Alle 17,30 prenderà il via la tradizionale gara di briscola con un fantastico premio per l’ingresso di un’intera giornata al Centro Benessere del Grand Hotel Primavera e un favolosa cena (per tutti i partecipanti è previsto un premio di partecipazione).

Alle 18,30 sarà Giovanni Giardi a raccontare la storia dell’ultimo mezzo secolo a San Marino fatta da lotte sindacali, passioni per la politica, delusioni e grandi conquiste.

Alle 19,15, Leo Bollini dedicherà al grande cantautore Francesco Guccini una cover che ripercorre le canzoni che raccontano le grandi battaglie per la libertà fatte da lavoratori e studenti dal 1970.

Alle 20,45 verrà presentata l’avvio della fase costituente di Libera e la proposta di manifesto contenete i valori.

Alle 21,15 il divertentissimo spettacolo del Duo Bucolico. Alla fine della festa ciambella e cocomero per tutti. Divertirsi, riflettere e partecipare, alla Festa della Libertà per difendere la libertà, un bene prezioso della cui importanza ci rendiamo conto solo quando ci viene a mancare.

Libera