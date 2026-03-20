Insieme per la Valconca ospite del Comites San Marino

Il gruppo Insieme per la Valconca martedì prossimo sarà ospite del Comites San Marino il prossimo 24 marzo alle ore 16:30. Al centro del confronto la sanità in Valconca, un tema che riguarda ovviamente tutti i residenti nei Comuni limitrofi a San Marino, dove, oltre ai tanti lavoratori che ogni giorno varcano il confine tra i due Stati, anche moltissimi italiani residenti in Repubblica hanno origini, familiari e affetti. Nello specifico, Insieme Per la Valconca esporrà la propria preoccupazione per la soppressione dell'automedica, che secondo i promotori dell’associazione, ha ridotto drasticamente la possibilità di sopravvivenza dei pazienti più critici della zona sud della provincia di Rimini, in quanto la sola ambulanza con infermiere ed autista soccorritore può prestare un’assistenza parziale non potendo gestire in modo adeguato il paziente. Il paziente, secondo Insieme per la Valconca, dovrà attendere più di 17 minuti l'arrivo dell'automedica e per questo, da tempo, l’associazione richiede il ripristino del servizio.

C.s. - Comites







