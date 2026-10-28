Installazione antenna, lettera aperta del Gruppo di cittadini di Gualdicciolo per la difesa della salute e dell'ambiente

Lettera aperta a:

Segretario di Stato per il Territorio e Ambiente

Matteo Ciacci

Segretario di Stato per l’Industria

Rossano Fabbri

LORO SEDI



In riferimento alla serata pubblica del 23 ottobre scorso convocata per illustrare alla popolazione di Acquaviva e Gualdicciolo il progetto di installazione di una antenna per la telefonia mobile, il Gruppo di cittadini di Gualdicciolo per la difesa della salute e dell’ambiente fa presente quanto segue.

Innanzitutto abbiamo apprezzato l’occasione per avere informazioni e porre domande su un progetto che indubbiamente ha un impatto sull’ambiente e sulla popolazione. E proprio questi due aspetti ci stanno a cuore.

Abbiamo avuto ampie assicurazioni sui bassi limiti dei campi elettromagnetici e sui controlli che l’UPAV, ufficio competente, farà prima dell’installazione e durante il funzionamento, controlli che ogni cittadino potrà richiedere in futuro. Ecco su questo argomento facciamo fatica a dare cieca fiducia alle promesse, perché già stiamo subendo l’effetto di una deroga al Codice Ambientale che, in barba alla legge, consente alla Cartiera Ciacci di emettere rumori di continuo, giorno e notte, oltre la soglia consentita!

Riguardo all’ambiente, mentre si è ampiamente parlato della necessità di aumentare il segnale nell’abitato di Gualdicciolo e della zona industriale, nessun accenno è stato fatto all’impatto paesaggistico e nessuna considerazione è stata fatta sul luogo in cui si vorrebbe mettere l’antenna, luogo che presenta già notevoli criticità, che noi purtroppo viviamo tutti i giorni!

Ecco quali sono queste criticità:

- Il luogo prescelto è praticamente il centro del paese, dove ci sono tutti i servizi e le attività commerciali di Gualdicciolo;

- Nello stesso luogo è presente la Cartiera Ciacci, il che vuol dire rumore continuo, puzza dovuta ai residui di lavorazione, emissioni in atmosfera;

- Stesso discorso per le emissioni in atmosfera della Celbo SpA che tratta sostanze pericolose per la salute quali lo stirene;

- Medesimo discorso per le emissioni in atmosfera di polveri provenienti da impianti che bruciano polverino di legno di Ali Spa e, anche in questo caso esiste una deroga sui limiti normativi!

I dati relativi a queste tre imprese sono stati forniti dall’UPAV.

- Altro aspetto importante da considerare: la minaccia realistica di avvio di un cogeneratore presso Cartiera Ciacci che avrà il suo bel camino alto svariati metri ed emetterà ulteriori emissioni inquinanti!

- Inoltre c’è da rilevare le emissioni provenienti dal traffico veicolare aumentato sensibilmente proprio in questa zona, com’è noto a tutti;

- Infine sappiamo tutti che la presenza di un’antenna provoca il deprezzamento degli immobili della zona.

A fronte di tutto questo non possiamo accettare di aggiungere nello stesso, peraltro ristretto, spazio anche un’antenna di circa 30 metri!!

Non vogliamo assolutamente ostacolare il progresso e lo sviluppo, ben consci delle esigenze connesse con il digitale, ma, come per tutti i settori, questi aspetti vanno di pari passo con i diritti e le esigenze dei cittadini.

Abbiamo, quindi, chiesto e lo ribadiamo con forza, di verificare la sua collocazione in altro luogo che non sia il centro del paese. Non possiamo credere, come qualcuno sembrava sostenere nell’incontro, che questo sia l’unico posto dove collocare l’antenna! E non crediamo neanche che la piattaforma di cemento fatta circa 10 anni fa sia un investimento così vincolante da non consentire alla politica di prendere una decisione, una volta tanto, a favore dei cittadini! Abbiamo accolto l’impegno espresso nella serata dai due Segretari di rivedere la posizione dell’antenna. Li ringraziamo e speriamo che alle parole seguano i fatti.



Il Gruppo di cittadini di Gualdicciolo per la difesa della salute e dell’ambiente









