Installazione isole ecologiche per esercizi commerciali

AASS informa che nei prossimi giorni saranno installate alcune aree attrezzate con cassonetti e contenitori per carta, plastica, vetro, metalli, organico e residuo indifferenziato in prossimità dei Centri Storici di San Marino e di Borgo Maggiore. Le aree attrezzate saranno ad uso esclusivo degli operatori economici. L’accesso ai cassonetti e contenitori sarà inizialmente libero ed a partire dalla fine della prossima settimana saranno possibili solo utilizzando l’applicazione e le credenziali di accesso che saranno fornite direttamente agli esercizi commerciali interessati. Si fa quindi appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini per un utilizzo responsabile delle aree attrezzate.

c.s. La Direzione A.A.S.S.