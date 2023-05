Inter Union Meeting – Soroptimist Single Club San Marino | San Marino dal 28 al 30 Aprile 2023

Inter Union Meeting – Soroptimist Single Club San Marino | San Marino dal 28 al 30 Aprile 2023.

Il Soroptimist Single Club di San Marino ha avuto l’onore di ospitare dal 28 al 30 aprile l’Inter Union Meeting, che ha visto la partecipazione di Governors e Presidenti delle Unioni e Clubs Soroptimisti dell’Europa Centrale. Per l’occasione si sono incontrate le Soroptimiste delle Unioni di Austria, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Svizzera e i Single Club Having Rights del Liechtenstein, Monaco e San Marino. Il primo Inter Union Meeting si è svolto nella primavera del 1998, organizzato dall’amica del Lussemburgo Bettina Scholl Sabbatini, con la partecipazione delle rappresentanti di tre nazioni. Quest’anno per la prima volta l’evento straordinario è stato organizzato a San Marino e ha visto anche l’intervento delle rappresentanti dei Paesi Nordici: Danimarca, Islanda, Finlandia, Norvegia e Belgio mediante collegamento zoom su temi specifici. L’agenda dei lavori nelle working sessions del Meeting 2023 di San Marino si è concentrata in particolare sulle principali e più urgenti tematiche, che verranno poste all’attenzione del Board del SIE, nell’incontro delle Governors, previsto a Bratislava nel prossimo ottobre 2023. In questi due giorni di permanenza in Repubblica, non sono mancati momenti ricreativi, visite culturali nel Centro Storico di San Marino e un’udienza ufficiale presso il Palazzo Pubblico con gli Eccellentissimi Capitani Reggenti e il Segretario di Stato per gli Affari Esteri. Il Soroptimist International dal 1921 e il Soroptimist Single Club di San Marino dal 1989 si adoperano per raggiungere obiettivi legati alla difesa dei diritti umani e al raggiungimento dell’uguaglianza di genere, per combattere discriminazioni e violenze. Oggi si tratta di continuare in difesa delle conquiste raggiunte, contro ogni forma di violenza e per la valorizzazione dell’universo femminile. “We stand up for women” (ci alziamo in piedi per le donne) è il motto del Soroptimist Europa che è stato adottato anche dal Soroptimist Single Club San Marino. Anche l’evento Inter Union Meeting San Marino dal 28 al 30 aprile ha rappresentato un ulteriore momento di riflessione “Da donne per le donne, esserci ovunque si trovino”.

