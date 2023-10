International School of Rimini apre le porte alla comunità locale il 21 ottobre 2023

Sabato 21 ottobre, l'International School of Rimini (ISR), la prima e unica IB World School di Romagna, si apre alla comunità locale nel primo Open Day dell'anno scolastico 2023-24. Un'opportunità straordinaria per abbracciare l'istruzione globale e innovativa offerta dalla ISR. L'evento è rivolto a tutte le famiglie interessate a un'educazione in lingua inglese globale e concettuale, centrata sul bambino, che incoraggia lo sviluppo del pensiero critico. Verranno approfondite le tematiche sull'educazione internazionale e il programma IB (International Baccalaureate), riconosciuto a livello mondiale come il miglior requisito di accesso per l'istruzione post-secondaria. L'Open Day si terrà dalle 10:30 alle 11:30 e vi porterà alla scoperta di un ambiente accogliente e stimolante. Sarà l'occasione giusta per scoprire l'offerta scolastica proposta dall'ISR per la scuola dell'infanzia, elementare e media, il suo approccio interdisciplinare basato sull'indagine, incontrare lo staff internazionale e visitare il campus. Saranno condivisi i benefici dell’educazione internazionale e saranno presentati i programmi IB della scuola primaria (PYP) e della scuola secondaria (MYP). L'evento è aperto a tutta la comunità. È consigliabile la registrazione sul sito dell'istituto al seguente indirizzo: https://www.isrimini.com/events/isr-open-day/form

