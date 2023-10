International School of Rimini: Sostenibilità in Azione sulla Spiaggia di Marina Centro

Gli alunni della International School of Rimini (ISR) continuano a dimostrare il loro impegno per l'apprendimento sostenibile attraverso un’attività all’aria aperta che giovedì 26 ottobre ha coinvolto gli studenti di scuola elementare, da Grade 2 a Grade 5. Nell'ambito del curriculum appositamente progettato, co-costruito insieme agli alunni, ISR si impegna a preparare gli studenti a diventare cittadini globali consapevoli, in linea con la missione della scuola. La scuola si impegna a fornire ai suoi studenti le conoscenze, abilità, valori e la consapevolezza di sé necessari per assumere un ruolo positivo nel mondo Nel quadro della filosofia educativa dell’International Baccalaureate, nota per promuovere la cittadinanza globale, la scuola ha organizzato un’esperienza coinvolgente che ha visto i giovani learners esplorare il loro rapporto con l'ambiente circostante, dimostrando il loro impegno con azioni concrete. Insieme ai docenti, gli studenti si sono recati sulla spiaggia di Marina Centro per un pomeriggio dedicato alla raccolta dei rifiuti abbandonati. Questa iniziativa si inserisce in un progetto di sostenibilità più ampio dell’istituto, che ha recentemente partecipato alla IB Global Conference a Dublino, dove la Coordinatrice del programma PYP e la Preside della scuola hanno presentato il workshop “Sustainability: A key to unlocking curriculum development” ("Sostenibilità: Una chiave per lo sviluppo del curriculum"), durante un evento globale che ha visto la partecipazione di 1700 educatori internazionali provenienti da 101 nazioni. L’esperienza sulle spiagge di Marina Centro non solo ha offerto ai ragazzi l'opportunità di dimostrare gli attributi degli studenti IB, ma anche di sviluppare una comprensione ampia dei problemi ambientali locali e globali. Attraverso l'azione diretta e la riflessione, gli studenti hanno dimostrato di essere cittadini consapevoli e attivi. Queste esperienze aiutano a coltivare una connessione più profonda con la comunità globale e locale e a sviluppare una sensibilità verso le sfide del presente e del futuro. Per ulteriori informazioni sulla missione e le iniziative della International School of Rimini, visitate il sito web della scuola all'indirizzo www.isrimini.com.

c.s. International School of Rimini (ISR)

