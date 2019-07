International Youth Interactive Friendship Camp: studenti verso la partenza

Sono in procinto di partire i 5 studenti che hanno vinto la borsa viaggio per il 15° International Youth Interactive Friendship Camp, iniziativa di scambio culturale rivolta ai ragazzi dai 14 ai 18 anni, promossa da diversi anni dall’Associazione d’Amicizia San Marino Cina in collaborazione con l’Associazione d’Amicizia con i Popoli Stranieri di Shanghai e dalla Federazione dei Giovani di Shanghai. Quest’anno parteciperanno un totale di 120 provenienti da 20 paesi, Australia, Bulgaria, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Kyrgyzstan, Messico, Myanmar, Olanda, Nuova Zelanda, Corea, Russia, Serbia, Svezia, Tailandia, Regno Unito, Stati Uniti e naturalmente la Repubblica di San Marino. I 5 studenti sammarinesi sono: Angelini Enea, Gori Maya, Muratori Alberto, Savioli Jacopo e Valtancoli Sofia. Nella cerimonia di apertura del Camp e nell’evento conclusivo gli studenti sammarinesi hanno l’opportunità di far conoscere il nostro Paese attraverso allestimento di un tavolo con materiale informativo e facendo una piccola esibizione. Nel programma sono state incluse anche alcune particolari attività volte a far conoscere meglio la cultura cinese: calligrafia, taglio della carta, danza cinese, tai-chi Chuan e cerimonia del tè. I ragazzi avranno la possibilità di passare una giornata presso alcune famiglie volontarie di Shanghai, per conoscere da vicino le abitudini cinesi. Rientreranno con nuove amicizie nel mondo, esperienze internazionali e stimoli ad accrescere la loro conoscenza di altri paesi, popoli e culture.