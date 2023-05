Interni: concorso pubblico Collaboratore Tecnico in ambito agrario-forestale

il Direttore della Funzione Pubblica, incaricato da apposita delibera del Congresso di Stato, ha pubblicato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura definitiva di profili di ruolo (PDR) di Collaboratore Tecnico (COLLTEC) in ambito agrario-forestale, con prima assegnazione presso il Dipartimento Territorio e Ambiente e successiva attribuzione all’Unità Organizzativa Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole. Scadenza domande: lunedì 5 giugno 2023 entro le ore 18:00 a mezzo del servizio Tnotice.

Clicca per leggere il bando



cs Segreteria Interni

