Interni su PdL cittadinanza

L’ordine del giorno che impegna la Segreteria di Stato per gli Affari Interni a presentare, entro il 30 novembre 2021, un progetto di legge che contempli il tema dell’obbligo di rinuncia della cittadinanza originaria, è frutto di una sensibilità condivisa in maniera trasversale dall’aula consiliare. La Segreteria Interni ha già avviato la prima fase del confronto prevista dall’odg, ossia quella con gli uffici dell’Amministrazione (Ufficio di Stato Civile e Direzione Affari Politici e Diplomatici), per comprendere le implicazioni di carattere amministrativo di un provvedimento di tale portata. I pareri degli uffici competenti saranno poi inviati ai gruppi consiliari insieme alla bozza di progetto di legge, che la Segreteria Interni ha già predisposto, affinché possano esprimere una valutazione basata su elementi oggettivi e sulle condizioni per il superamento dell’obbligo di rinuncia alla cittadinanza originaria. A breve quindi, non appena tutti i pareri richiesti saranno disponibili, si procederà con la presentazione del progetto di legge ai gruppi consiliari. Solo una volta esaurita questa fase, la bozza, completata con eventuali modifiche, potrà essere oggetto di un confronto con il Comites e poi di deposito ufficiale per l’avvio dell’iter consiliare. Andando più nello specifico, per elaborare la bozza di legge si è effettuata una ricognizione di tutte le parti in cui la normativa vigente, molto corposa e più volte modificata negli anni (Legge 114/2000 e successive modifiche), prevede l’obbligo di rinuncia alla cittadinanza. Inoltre, la verifica dell’articolato ha riguardato anche le parti di normativa in cui ai sammarinesi è imposto l’obbligo di rinuncia alla cittadinanza a seguito di matrimonio con stranieri. Tale verifica ha l’obiettivo di addivenire ad un provvedimento finale che contempli entrambe le casistiche: straniero che acquisisce cittadinanza sammarinese e cittadino sammarinese che acquisisce cittadinanza di altro Stato. Si coglie infine l’occasione per ricordare i contatti della Segreteria di Stato per gli Affari Interni (tel. 0549.882425 – segreteria.interni@gov.sm) che è sempre disponibile a rispondere alle richieste di chiarimenti provenienti dalla popolazione, incluso il Comites.

Cs Segreteria Interni

