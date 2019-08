Interpellanza dei consiglieri Cecchetti e Margiotta sull'incarico all'Ing. Foschi

In data 5 agosto scorso il Congresso di Stato, sentito il riferimento del Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente, il Turismo ed i Rapporti con l’AASPL, ha adottato la delibera n. 16 conferendo all’Ing. Ivan Foschi l’incarico professionale per la Direzione dei Lavori per l’ampliamento del Cimitero di Fiorentino. Tenendo conto delle tante polemiche e dubbi sollevati sulle procedure adottate in questi anni, legate alle diverse delibere di distacco amministrativo o addirittura assunzioni all’interno delle Segreterie di Stato e/o Dipartimenti di affini e/o parenti stretti e nello stesso tempo sui conferimenti di incarichi professionali, interpelliamo il Governo per sapere:

a) pur ritenendo che qualsiasi soggetto che esercita la libera professione debba e possa prestare la propria opera anche all’interno della Pubblica Amministrazione, se era il caso che al coniuge del Segretario di Stato per le Finanze, fosse conferito tale incarico;

b) e poter avere a disposizione tutti i nominativi di coloro che ricoprono ruoli in base alle norme vigenti, presso la Segreteria di Stato per le Finanze e di coloro distaccati presso il Dipartimento alle Finanze.

c.s. Consiglieri Indipendenti

Giovanna Cecchetti

Tony Margiotta