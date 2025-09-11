Interpellanza delle Forze di Opposizione in merito alla tecnologia Cloud in dotazione all'ISS

INTERROGAZIONE IN TEMA DI TECNOLOGIA CLOUD IN DOTAZIONE ALL’ISS, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI DI REPUBBLICA FUTURA, DOMANI MOTUS LIBERI, MOVIMENTO CIVICO RETE
considerato che
- il comitato Esecutivo I.S.S., con propria delibera n.14 del 24 gennaio 2025, ha deliberato l’aggiudicazione di apposita gara d’appalto avente ad oggetto “Messa in sicurezza dei sistemi informatici dell’I.S.S.”, in favore della società Asso System S.r.l.;
- tale aggiudicazione prevede l’utilizzo di virtual machines e, quindi, di tecnologia cloud con attivazione da remoto;
INTERROGANO IL GOVERNO PER CONOSCERE
- Se la società Asso System S.r.l., nel prestare la propria attività, si serva della collaborazione o dei servizi di altri soggetti (operatori, società, etc…), che garantiscano l’utilizzo di tecnologia cloud indispensabile per lo svolgimento dell’attività prestata o di parte di essa ed oggetto di bando; - In caso di risposta affermativa si richiede quali;
- In quale data center vengano conservati i dati sanitari dei cittadini sammarinesi e in quali di questi venga effettuata l’attività di back up, disaster recovery e business continuity, o l’attività di elaborazione dati;
- Quali dati siano stati affidati alla gestione delle attività oggetto di bando alla società Asso System S.r.l.
È richiesta risposta scritta e per tutti i quesiti formulati si richiede evidenza documentale.
Con osservanza.
Per conto proprio ed in rappresentanza dei rispettivi gruppi consiliari
Nicola Renzi (Repubblica Futura)
Fabio Righi (Domani Motus Liberi)
Emanuele Santi (Movimento Civico Rete)