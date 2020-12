Interpellanza di Libera

I sottoscritti consiglieri del Gruppo Consiliare di Libera Mentre negli altri Stati si stanno predisponendo piani di uscita dalla crisi sanitaria determinati da politiche attente che hanno prodotto effetti significativi nella riduzione del contagio e contemporaneamente piani di somministrazione del vaccino alla popolazione ad iniziare dalle fasce più esposte e da quelle a maggior rischio di complicazioni; Alla luce delle ipotesi di lavoro che, a livello internazionale, i Governi ed in particolare i responsabili della Sanità stanno mettendo a punto per l’organizzazione delle campagne vaccinali contro il Covid 19; In considerazione, infine, dell’andamento preoccupante dei contagi e dei ricoveri, che vede, in particolare, la quasi saturazione del reparto di terapia intensiva; interrogano il Congresso di Stato per conoscere: 1. Se sia attualmente operativo il gruppo di coordinamento per l’emergenza sanitaria e chi ne ricopra il ruolo di Responsabile. Quali compiti, a quest’ultimo, siano stati assegnati; 2. Se l’Istituto per la Sicurezza Sociale o il Governo abbiano già siglato accordi per l’acquisto di dosi di vaccino anti Covid 19, con quali aziende, per quali quantitativi e con quali tempi di consegna; 3. Se sia intenzione del Governo rendere obbligatoria la campagna vaccinale, almeno per le fasce più esposte, o lasciare la facoltà di aderire ai singoli; 4: Se, qualora si intenda rendere facoltativa la partecipazione alla campagna vaccinale anti Covid 19, si sia già pensato alla predisposizione di campagne di informazione e sensibilizzazione; 5. Se siano stati pianificati il reperimento del personale da dedicare alla somministrazione del vaccino e l’acquisto del materiale d’uso per l’esecuzione; 6. Se siano già state abbozzate ipotesi di soluzioni logistiche per l’effettuazione di massa del vaccino;

