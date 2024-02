Interpellanza di Libera

Interpellanza di Libera.

Considerato che la notizia della delibera con la quale il Congresso di Stato ha dato mandato all’AASS di aprire una trattativa con quattro aziende italiane per una partnership relativa alla realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici ha generato un certo dibattito nel paese e tra gli addetti ai lavori sammarinesi; Considerato che la delibera è la numero 67 del 14 novembre scorso e individua le imprese PERFECTUM S.R.L.; CITY GREEN LIGHT S.R.L.; FAI COSTRUZIONI S.R.L.; RENCO S.P.A e prevede che queste imprese saranno “partner dei progetti di efficientamento energetico” e dà mandato all’Azienda di Stato per i Servizi “di avviare trattative con esse volte ad avviare l’installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici di proprietà della Ecc.ma Camera e nella costituzione di una partnership con l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici per la cessione alla stessa AASS dell’energia elettrica prodotta secondo i termini previsti nell’avviso internazionale esplorativo del 18 maggio 2023”.

La delibera aggiunge che “la partnership potrà essere estesa ad altri interventi volti all’aumento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici, illuminazione pubblica e mobilità sostenibile nonché alla generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili”.

Si interpella il Congresso di Stato per conoscere:

- se tra i partecipanti al bando internazionale ci fossero anche aziende sammarinesi;

- in caso affermativo, se le aziende sammarinesi rispettassero i requisiti richiesti dal bando;

- di conoscere la composizione societaria delle imprese in premessa; - quanto verrà accresciuta, in termini percentuali, la produzione fotovoltaica nella Repubblica di San Marino;

- il progetto complessivo e le varie sinergie, tra pubblico e privato, che nasceranno con le imprese in premessa

- quali sono le condizioni di appalto in particolare quelli relativi alla produzione d'energia, i prezzi che verranno praticati e gli anni di durata del contratto Si richiede risposta scritta.

Gruppo Consigliare Libera – San Marino

