Interpellanza Libera su dati attività economiche alla luce del decreto ristori

Il Gruppo Consigliare di Libera

Visto l’articolo 88 della Legge 23 dicembre 2020 n.223; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.20 adottata nella seduta del 1° marzo 2021; Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; Visto il Decreto Delegato 4 Marzo 2022 n.49; Viste le difficoltà economiche delle attività economiche per via della pandemia che richiedono interventi tempestivi ed efficaci; Viste le dichiarazioni delle categorie economiche che richiedono ulteriori azioni a supporto delle imprese; Vista l’esigenza di conoscere l’esborso economico previsto dall’Esecutivo, essendo risorse pubbliche che vanno spese con particolare oculatezza, per il così detto “Decreto Ristori”;



Interpella il Governo per conoscere:

-quanti sono gli operatori economici, suddivisi per settore, il cui ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 ha subìto una riduzione pari o superiore al 30,01% fino ad un massimo del 35% rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell’anno 2019; - quanti sono gli operatori economici, suddivisi per settore, il cui ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 ha subìto una riduzione pari o superiore al 35,01% fino ad un massimo del 40% rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell’anno 2019; - quanti sono gli operatori economici, suddivisi per settore, il cui ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 ha subìto una riduzione pari o superiore al 40,01% fino ad un massimo del 45% rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell’anno 2019; - quanti sono gli operatori economici, suddivisi per settore, il cui ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 ha subìto una riduzione pari o superiore al 45,01% fino ad un massimo del 50% rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell’anno 2019; - quanti sono gli operatori economici, suddivisi per settore, il cui ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 ha subìto una riduzione pari o superiore al 50,01% fino ad un massimo del 55% rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell’anno 2019; - quanti sono gli operatori economici, suddivisi per settore, il cui ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 ha subìto una riduzione pari o superiore al 55,01% fino ad un massimo del 70% rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell’anno 2019; - quanti sono gli operatori economici, suddivisi per settore, il cui ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 ha subìto una riduzione superiore al 70% fino ad un massimo del 35% rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell’anno 2019; -quante siano le attività, divise per settore e scaglione, che potenzialmente potrebbero richiedere il contributo a fondo perduto così come disciplinato all’art.6 comma 3 e 4 (Allegato B) del Decreto Delegato 49/2021; -quante siano, divise per scaglioni, le strutture alberghiere che rientrano nelle fattispecie di cui all’allegato C del Decreto Delegato 49/2021; -quale sia l’ammontare di spesa *preventivato* per gli interventi per le strutture alberghiere disciplinati all’Art 7 del Decreto Delegato 49/2021; -quanto sia la spesa complessiva preventivata, per gli interventi previsti dal Decreto Delegato 49/2021; -a quanto ammonta il fondo della cassa ammortizzatori sociali ed, in particolare, quante risorse siano state utilizzate dall’entrata in vigore del decreto 51/2020 ad oggi per la cassa integrazione guadagni straordinaria per il Covid-19; -a quanto ammonta, ad oggi, il fondo della cassa compensazione; -se siano previsti ulteriori interventi a sostegno delle attività economiche; -se si ritenga opportuno favorire interventi volti al sostegno dell’occupazione alla luce dei 300 posti di lavoro persi nell’ultimo anno.

Libera

